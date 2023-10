Professora é descoberta após trocar mensagens sexuais com o namorado durante o trabalho e desabafa (Reprodução/Pixabay - kaboompics)

Uma professora, de 35 anos de idade, usou o Reddit para desabafar sobre ter suas mensagens sexuais com o namorado descobertas por uma colega de trabalho. De acordo com ela, a relação das duas na escola já não era a das melhores.

“Sou professora de uma escola alternativa onde cada turma tem dois professores. Minha coprofessora é muito direta no seu negócio e não entende muito bem os limites. Ela fica sempre olhando por cima do meu ombro, arranca meu laptop e olha o que estou digitando. Se meu telefone toca, ela diz: ‘Quem é esse ?’ e coisas dessa natureza”, iniciou o texto, por meio do usuário u/ProduceTricky3248.

A professora conta que tentou explicar com gentileza para sua colega não tocar em suas coisas. Ao perceber resistência, reforçou com mais firmeza. No entanto, a coprofessora quase chorou e a acusou de ter sido má.

Mensagens em flagrante

Segundo o relato, a professora está em um relacionamento à distância com o namorado e depende de mensagens sexuais quentes para manter a dinâmica viva.

“Ele está em um fuso horário diferente, então as coisas que envio a ele à noite só receberão respostas na manhã seguinte, às vezes. Hoje percebi que ele estava me enviando respostas (texto) às fotos que tirei ontem à noite sobre o que o fizeram querer fazer comigo”, contou.

“Quero salientar rapidamente que não havia crianças na sala naquele momento e, mesmo que alguém tivesse entrado, elas eram muito baixas para pegar meu telefone e muito jovens para ler. Decidi deixar meu telefone em uma mesa alta ao lado do meu próprio laptop enquanto ia pegar uma xícara de café, sabendo que minha colega provavelmente iria olhar para ele”, continuou.

Ao retornar, se deparou com a coprofessora na sala, a encarando com uma expressão séria e de julgamento.

“Me disse com uma voz muito séria que eu preciso ter cuidado com o que estou fazendo no trabalho porque ela viu meus textos nojentos e inapropriados. Falei que ela não os teria visto se não estivesse procurando por eles”, desabafou.

“Ela respondeu que esse não era o ponto, que se sentia assediada sexualmente, mas não iria ao RH ‘porque as crianças não iriam’. Não serei capaz de lidar com uma mudança de professores”, finalizou o texto.