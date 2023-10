Pedófilo planejava estupro de bebê de 12 semanas, revela agência de combate ao crime

Mark Whalley, um indivíduo de 71 anos, foi detido em um hotel no centro de Manchester (Inglaterra), quando estava prestes a cometer um ato hediondo contra um bebê de apenas 12 semanas.

A ação rápida dos oficiais da Agência Nacional do Crime (NCA) evitou que esse crime terrível se concretizasse. Whalley já está cumprindo uma sentença de seis anos e oito meses, após ser julgado pelo tribunal da Coroa de Manchester.

A prisão de Mark Whalley ocorreu depois que a NCA recebeu informações alarmantes sobre seu comportamento. O pedófilo havia se envolvido em discussões on-line sobre seu desejo sexual por crianças, especificamente aquelas menores de 12 anos.

Ele utilizou a plataforma Wickr para compartilhar imagens indecentes de crianças com outros usuários do site. A investigação revelou que Whalley planejava abusar de uma criança, tendo discutido detalhes do ato com alguém que afirmava ter acesso a um bebê.

A NCA agiu rapidamente quando soube dessas ameaças iminentes, prendendo Whalley no saguão do hotel onde ele pretendia realizar o ato criminoso. Ao ser detido, Whalley tentou negar suas intenções e fazer parecer que o encontro era uma mera coincidência, mas as evidências eram esmagadoras.

Imagem: Twitter

No entanto, Mark Whalley acabou por admitir sua culpa no tribunal. Ele foi condenado por produzir e distribuir imagens indecentes de crianças e também enfrentou uma acusação adicional relacionada à organização de um crime sexual infantil.

Embora não tenha havido um bebê no hotel naquele momento, as autoridades descobriram que Whalley planejava cometer o abuso enquanto estava sob investigação em um caso separado, relatou o Mirror.

Daniel Waywell, Gerente de Operações da NCA, comentou sobre o caso, enfatizando a importância da colaboração no combate a crimes desse tipo: "Mark Whalley é um criminoso perigoso que tinha intenções claras de estuprar uma criança. Como resultado da estreita colaboração com colegas aqui no Reino Unido e no exterior, fomos capazes de intervir e prendê-lo, e ele agora passará anos atrás das grades por seus crimes. A NCA trabalha incansavelmente para garantir que as crianças sejam protegidas do abuso sexual, identificando os agressores que representam o maior risco e garantindo que sejam responsabilizados".