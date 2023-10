Mulher com paralisia cerebral conquista seu primeiro emprego apenas aos 36 anos

Jade Cotton, de 36 anos, é uma mulher determinada e inspiradora que enfrentou anos de rejeições e discriminação, sendo constantemente informada de que não seria capaz de encontrar trabalho devido à sua deficiência. No entanto, Jade finalmente assegurou uma posição no Royal Orthopaedic Hospital do NHS, em Northfield, Birmingham, que começará em janeiro de 2024, de acordo com o Mirror.

Jade, que utiliza uma cadeira de rodas, é registrada como cega e não verbal, e frequentemente enfrentou dificuldades para avançar para a etapa de entrevistas durante cada candidatura a emprego. Ela descreveu suas lutas como "bater a cabeça contra uma parede de tijolos".

Prêmio

Além de seu novo emprego, Jade também é uma indicada ao prêmio "Pessoa do Ano" no Sense Awards, organizado pela instituição de caridade Sense. Falando sobre suas deficiências, Jade disse: "nasci com paralisia cerebral, fui diagnosticada com escoliose em 1999 e com epilepsia em 2005/2006. Disseram-me que eu não poderia trabalhar de jeito nenhum por ser deficiente. Isso me fez sentir como se estivesse batendo a cabeça contra uma parede, porque sentia que estava sozinha procurando trabalho".

"Estava assistindo algo na televisão e vi alguém em uma cadeira de rodas na Escócia trabalhando em um escritório de advocacia, então pensei: por que não posso trabalhar também?".

Jade, que se comunica com a ajuda de um software de texto para fala, pediu as perguntas da entrevista com antecedência para preparar suas respostas. No entanto, a empresa se recusou, o que Jade acredita ter sido discriminatório.

Após buscar ajuda de um vereador local e ser encaminhada para várias organizações, ela finalmente entrou em contato com a Sense, que a ajudou a aprimorar suas habilidades de entrevista e práticas de trabalho.

Finalmente, seus esforços deram frutos quando ela conquistou o cargo de Administradora Bancária e Apoio Administrativo. Ela disse: "não acreditei quando fui bem-sucedida na minha entrevista com o Royal Orthopaedic Hospital, em maio deste ano. Estou muito orgulhosa de mim mesma por conseguir o emprego, isso mostra que a determinação em fazer o que você quer na vida é fundamental".

"Sou muito grata e animada por estar na lista para este prêmio. Meu lema é não deixar sua deficiência te definir e não desistir do que você deseja realizar na vida. Minhas esperanças para o futuro são ver onde o emprego me levará".