"Meu marido se recusa a pagar minha refeição, mas sempre mima seu filho", desabafa mulher

Administrar as finanças quando se tem uma família para cuidar nem sempre é uma tarefa fácil, mas uma mulher está criticando seu marido por nunca priorizá-la e apenas mimar um de seus filhos.

A mulher explicou que ela e seu marido frequentemente saem para jantar nos fins de semana, mas ele nunca se oferece para pagar sua comida - apesar de estar disposto a gastar dinheiro com a alimentação de seu filho, levantou The Mirror.

A mulher disse que ela e seu marido dividem igualmente os gastos domésticos e usam o restante de seu dinheiro como desejam, e, assim, o marido escolhe mimar seu filho, que é um adulto com um "bom salário" próprio.

Seu marido nunca se ofereceu para pagar por sua comida, e isso sempre foi um ponto de contenda em seu relacionamento, pois ela se sente como uma "estranha" quando é forçada a pagar separadamente.

A situação se agravou recentemente para a mulher, quando seu negócio sofreu financeiramente. Ela contou ao marido, e ele disse que em sua próxima refeição em família, todos precisarão pagar por si mesmos, pois ele também está com pouco dinheiro - incluindo seu filho.

No entanto, momentos depois, ele voltou atrás em sua palavra e prometeu pagar pela comida de seu filho e não pela de sua esposa, apesar de sua confissão sobre suas próprias finanças.

Em um post no Mumsnet, ela disse: "meu negócio tem enfrentado dificuldades nos últimos meses e estou em uma situação financeira complicada. Tive uma conversa com ele ontem sobre isso, explicando a gravidade da situação atual. Ele então convidou seu filho adulto e a família para jantar naquela noite, me dizendo especificamente que todos teríamos que pagar por nós mesmos, pois ele não poderia pagar pelo seu filho adulto novamente neste fim de semana. Em 30 segundos de ter convidado seu filho adulto para a refeição, meu marido se ofereceu para pagar pela refeição e pela gasolina para ele chegar aqui. Fiquei tão irritada".

Pagando-com-cartao-Andrea-Piacquadio-Pexels

Imagem: Andrea Piacquadio / Pexels

Mimos pro filho

Além disso, no fim de semana anterior, foi o aniversário de seu filho, e ele deu a ele 300 libras em dinheiro como presente, além de levá-lo para um jantar caro duas vezes naquele fim de semana, além do jantar no fim de semana seguinte. Portanto, a mulher acredita que seu marido gastou cerca de 700 libras em seu filho nas últimas duas semanas.

Ela até afirmou que o homem tem outros filhos adultos que ele não trata da mesma maneira, mostrando claramente favoritismo por um filho. Ela acrescentou: "no fim de semana anterior, foi o aniversário de seu filho. Isso envolveu 300 libras em dinheiro como presente e duas refeições/noites fora que meu marido pagou. Apenas no fim de semana passado. Ele tem outros filhos adultos, aos quais ele não faz isso, e eles muitas vezes não são convidados [para o jantar]. Existe uma disparidade clara, o que também me incomoda muito. No dia anterior à refeição, seu outro filho pediu emprestado 20 libras e meu marido estava reclamando disso e se recusou a emprestar. No entanto, pelos meus cálculos, ele gastou cerca de 700 libras em um de seus filhos nas últimas duas semanas".

Os comentários no post foram divididos, pois, enquanto alguns disseram que o comportamento de seu marido era inaceitável, outros disseram que era "bastante normal" pagar a comida de seus filhos, não importa a idade, quando os convida para jantar.

Uma pessoa disse: "além da forma como ele gasta e como ignorou sua situação financeira, a diferença na forma como ele trata seus filhos é terrível e me deixaria bastante desconfortável", enquanto outra acrescentou: "não pagar por você é uma coisa, mas tratar seus filhos de maneira desigual é um sinal de falta de consideração, infelizmente". Mas uma terceira pessoa discordou, escrevendo: "é bastante normal pagar a comida de seus filhos adultos, especialmente se você os convida para jantar".