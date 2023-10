Mãe jovem e "baby face" surpreende médicos e gera conversas na internet

Muitos de nós já ouvimos o ditado "não julgue um livro pela capa", e para Sage Pasch, uma mãe jovem de 20 anos com uma aparência juvenil, isso é uma realidade diária.

Com sua aparência jovem, Sage Pasch recentemente compartilhou em sua conta no TikTok as lutas diárias de não ser levada a sério como mãe. Sua vida única atraiu milhões de visualizações na plataforma, pois ela é mãe de um bebê de 17 meses e de um adolescente de 15 anos, um aluno do ensino médio.

A história de Sage é um tanto atípica, pois seu filho adolescente é, na verdade, irmão mais novo de seu marido, adotado pelo casal após uma tragédia familiar. Essa dinâmica familiar única muitas vezes atrai olhares curiosos e perguntas invasivas.

Sage descreve a situação: "todos ficam um pouco confusos porque meu noivo e eu somos definitivamente jovens demais para ter um adolescente. Pode ser muito frustrante". A situação mais notável ocorreu quando ela levou seu filho à sala de emergência para verificar um possível osso quebrado.

Vídeo viral

Um vídeo viral no TikTok documentou o incidente, mostrando Sage com seu bebê no colo, enquanto a legenda diz: "estamos na sala de emergência e o médico não acreditou que eu era a mãe". O vídeo, curto mas impactante, recebeu aproximadamente 33,2 milhões de visualizações.

As perguntas invasivas afetam principalmente o adolescente da família, que, devido às circunstâncias trágicas que os trouxeram a essa situação, prefere não falar sobre o assunto.

Sage explica: "é muito angustiante para um jovem passar por isso, e não é algo que ele queira mencionar a qualquer momento. Portanto, quando as pessoas ficam confusas, pode ser frustrante, mas explicamos da melhor forma que podemos".

Para Sage, a única opção é rir das situações desconfortáveis. Ela realmente aproveita ter dois filhos com uma grande diferença de idade, pois pode participar de atividades muito diferentes com cada um deles. Além disso, a família tem sido mais ativa online e compartilha seu cotidiano com uma comunidade de apoiadores.

Sage enfrenta comentários negativos nas redes sociais, mas a diversão e a positividade de sua família superam qualquer crítica, trouxe The Mirror. Ela conclui: "honestamente, essa é outra razão pela qual os comentários negativos não me incomodam muito. Há uma comunidade de pessoas muito gentis em relação à nossa situação".