Jovem compartilha como sua relação com homem com idade suficiente para ser seu avô foi um sonho realizado

Uma atriz adulta que tem uma atração por homens mais velhos revelou ter realizado uma fantasia ao filmar uma cena íntima com um homem de setenta anos.

A sérvia Cherry Kiss fez essa confissão em uma edição do podcast “Plug Talk”, como detalhado pelo site Daily Star.

No programa, Cherry, de 30 anos, compartilhou como seu fetiche por homens mais velhos começou quando era mais jovem.

Após uma colega, Tru Kait, ser questionada se consideraria gravar uma cena com um homem mais velho, Cherry interveio para contar que, aos 19 anos, ela filmou uma cena com um homem que poderia ser seu avô.

“Era um homem bastante mais velho”, disse ela. “Ele tinha cerca de 70 anos, e eu tinha 18 ou 19 na época... Foi uma cena de diferença de idade”, explicou Cherry.

“Foi minha primeira experiência. Eu sempre gostei de homens mais velhos, mas não com 70 anos.”

“O homem era realmente um artista”, disse ela. “Ele estava sempre bem cuidado e cheirava muito bem”, complentou.

Ainda de acordo com as informações, ela também mencionou que já fez coisas muito mais ousadas diante das câmeras, incluindo uma cena com 80 homens ao mesmo tempo, simplesmente porque queria experimentar algo novo.

Com informações do site Daily Star