Hotel na Coreia do Norte continua vazio após 35 anos

No coração de Pyongyang, na Coreia do Norte, ergue-se uma estrutura monumental que há 35 anos desafia as expectativas e a lógica da construção. O Ryugyong Hotel, também conhecido como o "Hotel da Perdição", é um empreendimento que nunca recebeu um único hóspede, apesar de um investimento colossal de 1,6 bilhão de euros.

Segundo o Mirror, esta gigantesca estrutura triangular de 330 metros de altura, que se destaca na paisagem de Pyongyang, é tão impressionante quanto misteriosa. Com sua forma peculiar e reluzente, o hotel parece ter saído de um filme de ficção científica, lançando uma sombra estranha sobre a cidade. No entanto, por mais grandioso que seja, o Ryugyong Hotel tem uma falha colossal: permanece vazio, sem um único ocupante.

O projeto do Ryugyong Hotel teve início em 1987, com a promessa de ser o edifício mais alto do mundo quando fosse inaugurado, em 1989. No entanto, a construção foi interrompida em 1992 devido à crise econômica resultante do colapso da União Soviética, o que deixou o edifício inacabado por 16 anos.

Somente em 2008, um empreiteiro egípcio, o grupo Orascom, assumiu o projeto e, desde então, houve várias promessas de inauguração adiadas. Em 2013, as autoridades norte-coreanas afirmaram que o hotel abriria suas portas, mas essas datas foram repetidamente postergadas.

O último sinal de atividade significativa no local ocorreu em 2018, quando um display LED foi instalado na fachada para divulgar vídeos de propaganda pela cidade.

A estrutura única do Ryugyong Hotel é construída em concreto, em contraste com materiais mais leves e resistentes. Essa escolha, apesar de demonstrar a ambição da Coreia do Norte, também revela limitações técnicas, tornando o edifício uma verdadeira incógnita na paisagem urbana.

Enquanto o Ryugyong Hotel permanece como um símbolo da ambição e arrogância da Coreia do Norte, também serve como um lembrete sombrio da falta de recursos direcionados para as necessidades básicas da população.

Enquanto a estrutura monumental fica acima de Pyongyang, muitos se perguntam se algum dia receberá hóspedes ou permanecerá como um "Hotel da Perdição" indefinidamente. Afinal, sua história continua a ser um mistério inacabado.