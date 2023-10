Homem se revolta após a esposa estragar um final de semana romântico

Um homem decidiu desabafar no Reddit depois de passar por uma situação complicada envolvendo sua esposa. Para ele, a mulher está preocupada demais em comparar seu relacionamento com o de outras pessoas e acaba estragando os bons momentos que eles vivem juntos.

Sem se identificar, o homem conta que está casado há 1 ano e meio e que, antes de se casar, ele teve a preocupação de investir dinheiro em negócios e guardar parte dos valores recebidos para ter uma vida mais confortável.

“Eu comprei duas propriedades de investimento, um bom carro e não viajei para guardar e investir meu dinheiro. Minha esposa fez o oposto, não comprou bens, não tem um bom carro e viajou bastante antes de casar. Em paralelo ao trabalho que tenho, estou começando um negócio próprio que está na fase inicial”.

“Nosso objetivo é ser financeiramente livres, e acabei ficando bem estressado ao focar nessa meta. Recentemente levei minha esposa para uma viagem de final de semana e estávamos tendo um bom momento juntos. Ela disse que gostou de poder relaxar depois de todo tempo de trabalho cansativo”, revela o homem.

Tudo saiu do controle

Seguindo com seu relato, o homem conta que as coisas começaram a desandar quando eles deitaram na cama para relaxar e a esposa começou a ver publicações no Instagram e a comparar o relacionamento deles com o de outros casais.

“Ela começou a chorar e a reclamar de não poder comprar coisas bonitas como bolsas de grife. E eu disse a ela que não é só porque os outros compram que nós podemos comprar. Ela então começou a dizer que não tem nada de boa qualidade e que gostaria de comprar suas coisas sem se sentir culpada”.

“Eu retruquei dizendo que dei a ela duas bolsas da Givenchy durante nossa lua de mel, e ela disse que valiam menos do que realmente valem. Resumindo, ela não tinha argumento válidos e terminou dizendo que só comprou porque são de designers pouco conhecidos, o que me irritou completamente”.

“Tentei trazer de volta tudo ao racional e a questionei sobre o motivo dela estar tentando estragar o final de semana com essas reclamações. Eu expliquei que ela deveria ser grata pelo que temos e pelo que estamos construindo, e tudo terminou com ela dizendo que sou como todos os homens que descartam o que as mulheres sentem. Estou ficando cansado desse comportamento, mas não posso deixar de questionar se eu agi errado”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele deve começar a considerar diversas opções e até mesmo a separação.

“Ela adiciona algo de bom em sua vida? Parece que ela está presa tentando viver uma vida de reality show”, comentou uma pessoa.

“Ela precisa de um choque de realidade por estar chorando por conta de itens de luxo enquanto algumas pessoas não conseguem pagar pelo básico como alimentação e educação”, finalizou outra.