Homem salta na lagoa da Disney por uma aposta de US$ 6 mil

Nas dependências do Walt Disney World's Epcot, um fato inusitado chamou a atenção dos frequentadores nesta semana. Um visitante decidiu pular de uma ponte diretamente na Lagoa do World Showcase, e, segundo relatos, o fez por conta de uma aposta de US$ 6 mil, reporta a OutKick.

Um vídeo do incidente rapidamente se espalhou pelas redes sociais, mostrando o homem não identificado se preparando para o mergulho proibido nas proximidades do Pavilhão da Itália no parque. Enquanto isso, outros visitantes o alertavam sobre as óbvias consequências, como a expulsão do parque, caso ele decidisse se arriscar. No entanto, ele ignorou os avisos.

Man jumps into World Showcase Lagoon at EPCOT 🇮🇹 pic.twitter.com/HwVRTwMqsS — Mickey Central (@Mickey_Central) October 24, 2023

O homem, que aparentemente usava uma bandana típica do Pavilhão do Japão, mergulhou e saiu da água quase tão rapidamente quanto entrou. Segundo o Fox 35 Orlando, a segurança da Disney já estava em seu encalço antes mesmo de ele tocar na água.

Pessoas que estavam por perto afirmaram ter ouvido o homem e seu grupo de amigos discutindo uma aposta de US$ 6 mil relacionada ao mergulho.

Até o momento, não há informações sobre o destino do homem, se ele foi banido do Disney World ou se enfrentará acusações legais.

Independentemente do desfecho, é seguro presumir que as autoridades não verão com bons olhos esse tipo de comportamento.

Quem já visitou o Epcot várias vezes entende que, em dias quentes, a água da lagoa pode ser tentadora. No entanto, a maioria de nós exerce o autocontrole e evita agir de forma tão irresponsável.