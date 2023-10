Homem decide tirar fotos da bagunça que sua esposa deixa na casa e causa tensão

Um homem, de 31 anos de idade, revelou ter enfrentado problemas com sua esposa ao se deparar com suas bagunças espalhadas pela casa. Após decidir tirar fotos do antes e depois do ambiente, irritou sua esposa e causou tensão. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/InteractionCivil4965.

“Este tem sido um problema entre minha esposa e eu há cerca de um ano. Estamos casados há dois anos. Minha mulher tem o hábito de deixar bagunça pela casa. Isso inclui pratos sujos, pilhas de lixo, embalagens/guardanapos e cozinha destruída após o uso”, iniciou o texto.

“Na maioria das vezes minha esposa está fora ou ocupada quando percebo uma bagunça e como preciso fazer algo na área, costumo ser eu quem limpa tudo. Lhe pedi repetidamente ao longo do último ano que, por favor, se limpasse um pouco melhor”, continuou.

Tirando a limpo

De acordo com o autor do relato, sua esposa se nega a assumir que deixa sujeira pela casa. No entanto, a contradição despertou uma ideia no marido, a fim de confrontá-la.

“Recentemente decidi adotar uma nova abordagem. Se eu tiver que limpar uma área, tenho registrado quando, onde, antes e depois da foto da área e depois a envio para minha esposa”, desabafou.

“Obviamente, isso causou um pouco de tensão entre nós, me chamando de mesquinho e idiota. No entanto, desde que comecei a fazer isso, também notei um declínio acentuado nas bagunças feitas”, escreveu,

Ao finalizar o relato, o homem ressaltou que ambos trabalham em tempo integral.

“[Minha esposa] trabalha em casa três dias por semana e eu trabalho no escritório. Ela sai regularmente depois do trabalho com amigos e colegas de trabalho, o que geralmente é quando encontro uma bagunça quando chego em casa. Eu faço a maior parte da limpeza e da cozinha”, finalizou.