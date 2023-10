Estudante morre após beber perigosa bebida energética

Uma trágica situação envolvendo uma estudante universitária e uma bebida energética da Panera Bread resultou na morte e em um processo movido por sua família.

Sarah Katz, de 21 anos, que sofria de síndrome do QT longo tipo 1, uma condição cardíaca, perdeu a vida depois de ingerir a Charged Lemonade da Panera Bread, um produto que, segundo a reclamação judicial, continha mais cafeína do que uma lata de Red Bull e Monster combinadas, de acordo com o Mirror.

A família de Sarah moveu o processo na Corte de Pleas da Filadélfia (EUA), alegando que a bebida de limão era uma "perigosa bebida energética" e que a Panera não alertou adequadamente os consumidores sobre seus ingredientes.

Em resposta, um porta-voz da Panera expressou profundo pesar pela tragédia e afirmou: "na Panera, acreditamos fortemente na transparência sobre nossos ingredientes. Vamos investigar minuciosamente este assunto".

Sarah Katz, estudante da Universidade da Pensilvânia, que também ministrava aulas de primeiros socorros e era assistente de pesquisa em um hospital infantil, comprou a bebida em uma filial da Panera Bread na Filadélfia em 10 de setembro de 2022. Horas depois, ela entrou em parada cardíaca, chocando sua colega de quarto e amiga próxima, Victoria Rose Conroy.

Situação

Conroy lamentou a situação, afirmando que Sarah era extremamente vigilante em relação à sua saúde e que, se soubesse da quantidade de cafeína na bebida, nunca a teria consumido.

A Charged Lemonade é anunciada como "à base de plantas e saudável" e afirmava conter a mesma quantidade de cafeína que o café dark roast da Panera, mas a ação movida pela família demonstrou que a bebida continha 390 miligramas de cafeína, além de outro estimulante chamado extrato de guaraná e quase 30 colheres de chá de açúcar.

Elizabeth Crawford, sócia do escritório de advocacia Kline & Specter, afirmou: "acredito que todos pensam que limonada é segura. Na realidade, isso não é limonada. É uma bebida energética com sabor de limão. Deveria conter um aviso adequado".

A ação judicial descreve a Charged Lemonade como "defeituosa em seu design por ser uma perigosa bebida energética" e alega que essas bebidas não regulamentadas não fornecem qualquer aviso sobre possíveis efeitos perigosos, inclusive em relação à pressão arterial, frequência cardíaca e função cerebral.

Sarah, diagnosticada com QT longo aos 5 anos, era conhecida por sua paixão e envolvimento, apesar de sua condição cardíaca. A síndrome do QT longo afeta o sistema elétrico do coração, levando a ritmos cardíacos anormais sob estresse ou exercício. Geralmente, pode ser controlada com medicamentos, algo que Sarah havia conseguido fazer com sucesso em sua vida.

A tragédia de Sarah Katz destaca os riscos que produtos com alto teor de cafeína podem representar para pessoas com condições cardíacas, um problema que afeta 1 a cada 2 mil pessoas desde o nascimento.