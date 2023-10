Especialista revela: "pessoas estão descobrindo que usam sutiãs de maneira errada"

Muitas pessoas que usam sutiã já enfrentaram o desafio de encontrar uma peça que se ajuste perfeitamente ao seu corpo. Às vezes, a taça fica um pouco folgada, outras vezes o aro machuca as axilas e causa desconforto após várias horas de uso. Mas você sabia que esses são sinais de que você está usando seu sutiã incorretamente?

De acordo com uma estilista e ex-trabalhadora de lingerie de luxo, cerca de 80% das pessoas que usam sutiã não usam o tamanho correto, e isso tem causado problemas que não deveríamos estar enfrentando.

A estilista, chamada Kenzie, compartilhou um vídeo no TikTok no qual compartilhou dicas de ajuste de sutiã que "mudaram sua vida", com a esperança de que elas ajudem outras pessoas a encontrar o ajuste perfeito.

No vídeo, publicado em sua conta @stylingwithkenzie, ela disse: "80% de vocês que estão assistindo a este vídeo estão usando o tamanho de sutiã errado, e vou dizer o porquê. Meu primeiro emprego depois da faculdade foi em uma empresa de lingerie de luxo, onde fomos treinados para ajustar corretamente as mulheres em sutiãs - e vou ensinar a vocês tudo o que aprendi naquele treinamento".

Dicas quanto ao sutiã

"Eis o número um - o ajuste da faixa do sutiã é o mais importante. A faixa do sutiã deve ficar paralela na parte inferior das costas e você não deve ser capaz de puxá-la para fora mais do que dois centímetros. Muitas mulheres erram completamente o tamanho da faixa porque se preocupam com o ajuste justo, mas com o tempo o sutiã vai se esticar, então você quer ter certeza de que, ao experimentar um sutiã pela primeira vez, você o está prendendo no gancho mais folgado e não no mais apertado".

Ela continuou: "número dois - o tamanho da taça. O ajuste da taça é influenciado pelo tamanho da faixa. Conforme o tamanho da faixa muda, o tamanho da taça também muda. Portanto, para cada tamanho de faixa que você diminuir, você deve aumentar o tamanho da taça. Se seus seios estiverem saindo do sutiã, ou saindo pelas laterais, ou o aro não estiver confortável, então suas taças provavelmente são muito pequenas. Se o sutiã estiver afundando, franzindo ou tiver lacunas, então o tamanho da taça é muito grande. Pode ser surpreendente, mas suas alças não estão lá para fornecer suporte, é a taça e a faixa que fornecem o suporte no seu sutiã".

"O número três - a forma da taça realmente importa. Existem mais de 25 estilos diferentes de sutiãs, mas a maioria das lojas populares só tem cinco, o que significa que você pode estar usando um sutiã t-shirt agora, mas na verdade, o tamanho de seus seios, sua posição e formato de mama se adequam melhor a um sutiã balconê ou plunge. Usando o formato de sutiã apropriado, você terá uma aparência mais elevada, mais suave, mas, o mais importante, se sentirá mais confortável e mais apoiada", acrescentou.

Muitos usuários do TikTok elogiaram as dicas úteis na seção de comentários. Uma pessoa escreveu: "isso é útil! Ótimo vídeo, obrigado!", enquanto outra concordou: "ótimo conselho! Tão verdadeiro." Um terceiro comentou: "eu tenho derramamento na parte central da taça e espaço na parte superior", o que levou Kenzie a responder: "isso pode ser um indicativo de que você precisa de um estilo diferente!".