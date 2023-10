Encontro: date encomenda 53 picles fritos e some, deixando quase R$ 700 reais de conta

Um encontro que prometia romance e boa comida rapidamente se transformou em um pesadelo para um homem no Reino Unido. O inusitado incidente envolvendo a encomenda de 53 picles fritos e uma fuga inesperada deixou o homem surpreso e com uma conta de quase R$ 700 para pagar, de acordo com o Mirror.

O mundo dos encontros, seja através de aplicativos de namoro ou encontros pessoais, muitas vezes reserva surpresas desagradáveis. Este incidente, compartilhado por um usuário do TikTok chamado Zakir, se tornou viral, com milhões de visualizações.

Zakir, que possui uma grande quantidade de seguidores no TikTok e se descreve como "solteiro e sofredor", costuma compartilhar histórias engraçadas de suas experiências de encontros.

Recentemente, ele divulgou um vídeo em que narra seu encontro desastroso com uma mulher chamada Sydney, que conheceu em um aplicativo de namoro chamado Bumble.

Como foi

O encontro começou com Zakir notando que a mulher não se parecia em nada com suas fotos de perfil no aplicativo. Ele descreveu que Sydney parecia ser 10 a 15 anos mais velha do que nas fotos e tinha um estilo de cabelo completamente diferente.

Apesar dessas estranhezas iniciais, Zakir decidiu continuar com o encontro. No entanto, o ponto de ruptura veio quando Sydney fez uma encomenda extremamente peculiar: 53 picles fritos em um único prato.

O restaurante explicou que os pickles eram servidos em porções de seis, mas Sydney insistiu em tê-los todos juntos. Ela até mesmo expressou sua frustração com a situação de maneira desagradável.

A situação ficou ainda mais desconfortável quando Sydney negou ter filhos, embora seu perfil nas redes sociais indicasse o contrário. Zakir decidiu encerrar o encontro, mas, antes que pudesse fazê-lo, Sydney desapareceu e deixou a conta para ele pagar.

A história de Zakir viralizou nas redes sociais, com muitos comentários e risadas online. Este incidente não é um caso isolado, pois recentemente outra mulher compartilhou uma experiência semelhante, onde seu encontro a deixou com uma conta de R$ 900 em ostras. É um lembrete de que, ao procurar o amor online, é importante estar preparado para algumas surpresas inesperadas, tanto boas quanto ruins.