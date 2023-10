Após um cavalo colidir de frente com um carro em Canindé (CE), a 115 km de Fortaleza, a tutora do animal ofereceu um outro veículo para a motorista que ficou no prejuízo.

De acordo com este texto do g1, o animal estava em um sítio, se assustou e correu por uma rua no centro da cidade, quando acabou colidindo com o veículo. A motorista não se feriu, já o animal teve ferimentos nas pastas.

Nas imagens, que você confere a seguir, é possível verificar o estado em que o carro ficou. Câmeras de segurança mostram que a mulher que dirigia o veículo freou para tentar impedir a batida.

“Nem a gente teve culpa e nem o dono do veículo. A gente colocou comida para ele e voltamos para casa. Passou pouco tempo a gente soube que ele tinha se soltado sendo que ele tava na baia comendo. Fomos olhar e ele não estava e ele é muito assustado, tem medo de zoadas e ficou nervoso”, disse Nathalia Silva, tutora do cavalo.

Cavalo bate em carro e tutora do animal oferece novo veículo a motorista Imagem: reprodução g1/ Fran Silva/Arquivo pessoal

A mulher explicou que não tinha dinheiro para o reparo, por isso ofereceu seu veículo e uma quantia em dinheiro.

“Fomos atrás do dono do veículo e foi tudo resolvido. Pagamos o prejuízo. Dissemos que a gente não tinha condições de pagar o conserto, aí demos um carro que a gente tinha, um Gol modelo 2001, e uma quantia em dinheiro“.

De acordo com Nathalia, o animou foi levado ao veterinário. Ele está se alimentando e reagindo bem aos ferimentos.

“Quando acharam ele, viram que ele estava no chão todo sujo. Trouxemos ele para casa e o veterinário passou muitos remédios. Os ferimentos do cavalo estão melhorando. Já passamos remédios nas feridas, mas só que ainda a barriga dele está muito inchado, mas está se recuperando. Comeu e bebeu bem”, finalizou.

