Casal ganha R$ 600 mil no McDonald's Monopoly e planeja investir na compra de uma casa

Scarlett e Luke, ambos com 26 anos e moradores de Exeter (Inglaterra), têm uma história de sorte incrível para contar. Eles ganharam a quantia substancial de R$ 600 mil no McDonald's Monopoly, e agora compartilharam seus planos para o prêmio, de acordo com o Mirror.

O casal não acreditou na sua sorte quando descobriu que havia conquistado o prêmio milionário oferecido pelo McDonald's Monopoly, um jogo que imita o famoso tabuleiro do Monopoly clássico, com peças que representam estradas e estações de trem.

Essas peças são encontradas em produtos qualificados do McDonald's. Quando um conjunto completo é coletado, um prêmio é garantido, sendo mais valioso quanto mais raras forem as peças (ou seja, se houver menos peças produzidas).

As recompensas de destaque deste ano incluíram um prêmio em dinheiro de R$ 600 mil, um carro elétrico Mini e uma viagem de R$ 12 mil com a TUI. Prêmios menores, como R$1.200 por passar a casa "GO", fones de ouvido, laptops e refeições gratuitas no McDonald's, também estavam em jogo.

A chance de ganhar R$600 mil era uma oportunidade rara, requerendo a obtenção das peças de propriedades Mayfair e Park Lane, ambas de cor azul-escuro. Scarlett, que trabalha como assistente de alimentos e bebidas, e Luke, motorista de ônibus, admitiram que estavam "totalmente convencidos de que não era real" quando descobriram que haviam ganhado a impressionante quantia.

Scarlett comentou: "nós dois ficamos olhando para o telefone? e, mesmo após preenchermos documentos e ligarmos para nossos pais, nem terminamos nossas refeições devido à empolgação. Não acreditamos até ver o dinheiro em nossa conta. Nunca fomos bem-sucedidos no Monopoly antes! Foi realmente incrível ver isso acontecer".

O casal juntou todas as peças do Monopoly em um único monte, então não sabia quais itens os fizeram ganhar o grande prêmio em dinheiro. Scarlett acrescentou: "eu as coloquei no aplicativo enquanto comíamos, então poderia ter sido qualquer coisa, desde batatas fritas até um McFlurry ou Chicken Selects!".

Embora o McDonald's Monopoly tenha terminado em 17 de outubro, ainda é possível resgatar suas peças do jogo até 31 de outubro. Um porta-voz informou que ainda existem milhares de prêmios a serem resgatados, incluindo três jackpots de R$ 600 mil.

Além das notícias sobre o sucesso do casal na McDonald's Monopoly, a rede de fast food também lançou seu novo menu no Reino Unido, que inclui o McCrispy BBQ Smokehouse, o Philly Cheese Stack Burger e novos sabores de McFlurry, como o M&M's Halloween McFlurry e o Twix Toffee Apple McFlurry.