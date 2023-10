Vladimir Putin teria sofrido parada cardíaca em hotel

Relatos recentes apontam para um colapso de saúde do líder russo Vladimir Putin, suscitando especulações sobre seu estado de saúde e a utilização de sósias. Segundo informações do canal General SVR Telegram, que rotineiramente divulga alegações sobre a saúde debilitada de Putin e afirma ter fontes dentro de seu círculo íntimo, Putin teria sofrido uma parada cardíaca no último domingo e precisou ser reanimado por médicos, de acordo com o Mirror.

O canal, que já havia anunciado que Putin estava à beira da morte e que o Kremlin teria empregado sósias para representá-lo em eventos públicos, relatou que o incidente ocorreu durante a noite de domingo, no quarto de hotel onde o presidente russo estava hospedado.

Como foi o incidente

Segundo o General SVR, oficiais de segurança que estavam de plantão no local ouviram barulhos e sons de queda vindos do quarto do presidente. Ao entrarem no quarto, encontraram Putin caído ao lado da cama, com uma mesa de comida e bebida virados no chão. Ele teria convulsionado e rolado os olhos, o que levou à imediata chamada dos médicos que estavam na residência presidencial.

A condição de Putin foi posteriormente "estabilizada", e ele foi transferido para um quarto em sua residência oficial em Moscou, equipado com o "equipamento médico necessário para ressuscitação". O General SVR também mencionou preocupações crescentes sobre a saúde de Putin devido a questões de oncologia e outras doenças, enfatizando que o incidente de parada cardíaca gerou alarme em seu círculo mais próximo.

Vale ressaltar que o canal General SVR Telegram, apesar de suas alegações, nunca apresentou evidências concretas de suas fontes. Portanto, as informações recentes permanecem sem confirmação até o momento.

Com a incerteza em torno do estado de saúde de Vladimir Putin, o mundo segue atento aos desdobramentos dessa notícia e às potenciais repercussões políticas que isso pode acarretar.