Suspeita de planejar assassinato de executivo da Microsoft sorri

Uma reviravolta chocante ocorreu no caso do assassinato de Jared Bridegan, executivo da Microsoft que foi baleado em frente à sua filha de 2 anos em Jacksonville Beach, Flórida (EUA), em fevereiro de 2022. A foto de Shanna Gardner-Fernandez, a mulher acusada de planejar o crime, foi recentemente divulgada, mostrando uma imagem perturbadora.

Plano

Shanna Gardner-Fernandez, de 36 anos, foi presa em agosto passado em sua residência de US$ 1 milhão em Washington, cinco meses após seu segundo marido, Mario Fernandez Saldana, ser algemado. Ambos agora enfrentam acusações sérias por supostamente planejar o assassinato de Jared Bridegan, um crime que chocou a nação, segundo o NYPost.

Imagem: Instagram

A fotografia divulgada pela polícia da Flórida mostra Gardner-Fernandez com um sorriso malicioso, olhando diretamente para a câmera. Esta imagem inquietante é uma peça importante no quebra-cabeça da investigação em torno deste caso complexo.

Imagem: Cadeia do Condado de Duvall

Gardner-Fernandez inicialmente foi detida no condado de Benton, mas, posteriormente, foi extraditada para a Flórida para enfrentar as acusações. Seus advogados têm tentado lutar contra a extradição, especialmente após o anúncio do estado de que buscará a pena de morte. No entanto, a acusada continua a negar seu envolvimento na alegada conspiração de assassinato.

Imagem: Departamento de Polícia de West Richlan

Ela compareceu perante um juiz do condado de Duval e foi acusada de assassinato em primeiro grau, conspiração para cometer assassinato, solicitação para cometer crime capital e abuso infantil, de acordo com registros online.

Bridegan, pai de quatro filhos, foi assassinado pouco tempo depois de deixar os dois filhos que dividia com Gardner-Fernandez, enquanto estavam envolvidos em uma batalha pela custódia. Sua filha Bexley, uma das crianças, escapou por pouco do tiroteio e ficou sozinha até que uma pessoa que passava por ali chamou a polícia.

O divórcio de Bridegan e Gardner-Fernandez ocorreu em 2015, mas as batalhas judiciais continuaram por sete anos, culminando nessa tragédia. Enquanto Fernandez e Gardner-Fernandez se declaram inocentes, Henry Tenon, o ex-inquilino de Fernandez, admitiu a culpa nas acusações relacionadas ao assassinato de Bridegan.

Este caso continua a atrair a atenção do público devido à complexidade e à trágica natureza dos eventos. As autoridades estão comprometidas em buscar justiça para a vítima, Jared Bridegan, e sua família.