Sonho realizado: brasileira de 9 anos é selecionada para o Bolshoi

Cecília Maria, que tem 9 anos, foi aprovada para Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, que fica em Joinville, em Santa Catarina. É a única filial do balé fora da Rússia. Há seis anos, treinando constantemente, ela agora realiza um sonho, pois ganhou uma bolsa integral de estudos com direito a acompanhamento médico e de fisioterapia.

Enisângela Alves, mão da pequena bailarina, disse que inscreveu a filha ainda pequenina nas aulas e, em pouco tempo, as aulas viraram paixão para Cecília. De passatempo, o balé se transformou em sonho de vida para a menina, segundo a mãe.

Aulas e benefícios

A bailarina brasileira terá bolsa integral na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, uniforme, alimentação e acompanhamento médico e de fisioterapia, além de figurino e transporte.

A aprovação no processo seletivo para o Bolshoi envolveu cinco etapas e mais de 4 mil participantes para 20 vagas.

Seguidores nas redes sociais

A conquista de Cecília Maria tem proporcionado aplausos e elogios nas redes sociais, além de fãs na cidade de Liberdade, que agora ganhou mais um motivo para ter orgulho.

“Cecília carrega um pedacinho de Liberdade no coração. Seu talento também levará o nome da nossa cidade pelo mundo”, afirmou uma seguidora.

Outra internauta preferiu desejar sorte à bailarina. “Parabéns, Cecília! Deus te abençoe e ilumine sempre.”

Sobre a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil

A escola foi fundada em 2000 e é a única filial do famoso Teatro Bolshoi da Rússia.

Com alunos vindos de diferentes locais do Brasil e até do exterior, a escola afirma ter um “compromisso social” e concede 100% de bolsas de estudo e benefícios a todos.

Uma vez por ano ocorre a concorrida seletiva para as 20 vagas abertas.

O Ballet Bolshoi e a Ópera Bolshoi estão entre as mais antigas, criados no século XVIII, e reconhecidas companhias do mundo.

É uma companhia grandiosa de balé, que conta com um corpo de mais de 200 bailarinos.

Fonte: Só Notícia Boa

