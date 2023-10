Risco de queimadura leva ao recall de brinquedo sexual

Um alerta atingiu os consumidores de produtos eróticos recentemente, com o recall do Vibrating Pearl Love Egg da Divine. O brinquedo sexual foi retirado das prateleiras devido a uma falha interna que poderia resultar em queimaduras para os usuários.

O Escritório de Padrões e Segurança de Produtos (OPSS) do Reino Unido emitiu o aviso depois de descobrir que um lote defeituoso do produto esquentava quando as baterias estavam inseridas incorretamente, representando um sério risco para a segurança dos consumidores, diz o New York Post.

Reembolso total

A empresa responsável pelo produto já removeu os itens afetados de seu site, e a Wiltshire Trading Standards aconselha os compradores a não utilizarem o produto. Em vez disso, são instados a devolvê-lo à loja onde foram adquiridos para receberem um reembolso total.

Sex toy recalled over shocking burn risk: ‘Please don’t use it’ https://t.co/U7kk6jncrf pic.twitter.com/PDDfgKQ6gN — New York Post (@nypost) October 24, 2023

O Vibrating Pearl Love Egg foi comercializado como um dispositivo inovador para apimentar a intimidação, mas este incidente serviu como um lembrete crucial sobre a importância da segurança dos brinquedos sexuais.

Os consumidores devem sempre verificar as instruções de uso e as normas de segurança antes de adquirir produtos desse tipo, garantindo que sua experiência seja prazerosa e segura.

Enquanto isso, outras empresas do setor estão explorando tecnologias inovadoras para melhorar a experiência dos usuários. A marca Lovense, conhecida por seus vibradores internos remotamente, lançou o Advanced Lovense ChatGPT Pleasure Companion, que incorpora inteligência artificial para criar narrativas personalizadas. Os usuários podem compartilhar suas fantasias sexuais com o chatbot de IA, que então criam histórias eróticas ou românticas personalizadas, sincronizadas com as emoções do brinquedo, proporcionando uma experiência única aos consumidores.

Nesse contexto, a segurança continua sendo uma prioridade para os consumidores e a indústria, garantindo que as inovações no mundo dos brinquedos sexuais não comprometam a saúde e o bem-estar dos usuários.