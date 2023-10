Quantos eram os anjos caídos?

Os anjos caídos, uma figura central na tradição cristã, despertam fascínio e intriga. Embora Lúcifer seja o mais famoso entre eles, o "Livro de Enoc" menciona que mais de 200 anjos enfrentaram a ira de Deus e foram expulsos do Paraíso por seus pecados.

A dualidade entre o bem e o mal é um conceito antigo que permeia nossa cultura. Na literatura, política e religião, essa luta constante é um tema recorrente. No cristianismo, a batalha entre o bem (Deus) e o mal (o demônio) é especialmente proeminente, como traz o artigo publicado pela Muy Interesante.

Enquanto Satanás é a encarnação do mal no cristianismo, muitos não sabem que Lúcifer não foi o único anjo a se rebelar contra Deus. A história dos anjos caídos é uma narrativa complexa que evoluiu ao longo dos séculos, com referências limitadas na Bíblia. O "Livro de Enoc," um manuscrito do século IV a.C. ao século I a.C., fornece uma das fontes mais abrangentes sobre esses seres decaídos.

pexels-francesco-ungaro-96928

Segundo o "Livro de Enoc," os anjos caídos eram chamados Vigilantes ou Grigori. Deus os enviou à Terra para proteger a humanidade, mas eles desobedeceram. Alguns revelaram segredos aos humanos, outros se envolveram em relações com mulheres humanas, gerando os Nefilim, híbridos de anjos e humanos.

Isso enfureceu Deus, que expulsou os 200 Vigilantes do Paraíso com a ajuda do arcanjo Miguel. Curiosamente, ensinar aos humanos conhecimento como a fabricação de armas, astrologia e o uso de plantas medicinais também resultou em expulsão.

Além dos 200 Vigilantes, Lúcifer e sua facção (um terço da Corte Celestial, de acordo com alguns textos) foram expulsos do Céu devido à soberba de Lúcifer. Ele questionou as ordens divinas, acreditando que era igual a Deus e, eventualmente, desafiou o Criador.

Esse orgulho pecaminoso levou à rebelião e à queda de Lúcifer no inferno, onde se tornou o arqui-inimigo de Deus e a personificação do mal.

No entanto, Lúcifer não está sozinho. Entre os Vigilantes, Semyazza foi um líder proeminente que incitou a desobediência e incentivou a procriação com humanos. Outros notáveis incluem Azazel, que ensinou a humanidade a guerra e bruxaria, Gadreel, que enganou Eva como uma serpente no Éden, e Remiel, que costumava guiar os falecidos ao Céu antes de sua queda.

A história dos anjos caídos é uma narrativa fascinante de rebelião celestial e consequências divinas. Ela continua a influenciar a cultura e a teologia, revelando o eterno conflito entre o bem e o mal no coração da humanidade.