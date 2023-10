Próxima pandemia deve acontecer no setor da agricultura, alertam especialistas

Em março de 2020, o mundo testemunhou o início de uma pandemia de proporções globais, causada pelo novo coronavírus. Desde então, a humanidade enfrentou desafios sem precedentes, mas também alcançou avanços notáveis em várias áreas. No entanto, especialistas alertam que a próxima pandemia pode estar à espreita, e seu foco provável será o setor da agricultura.

Um relatório da Plataforma Intergovernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES) em 2020 já havia destacado a relação entre as mudanças climáticas, a degradação ambiental e o surgimento de novas doenças virais. O desequilíbrio socioeconômico e a alteração do meio ambiente são apontados como fatores que favorecem o surgimento dessas doenças.

markus-spiske-ZSZ6wzNU12Q-unsplash

A criação intensiva de animais para a indústria alimentícia é um dos principais pontos de preocupação. Em 2018, estima-se que mais de 70 bilhões de animais terrestres foram abatidos para atender à demanda global por carne. Isso resulta em condições de superlotação e estresse nos animais, criando um ambiente propício para o surgimento e disseminação de patógenos.

Da mesma forma, a agricultura industrial, que cobre 40% da terra do planeta, é caracterizada pela monocultura, com a maioria dos sistemas agrícolas dedicados a culturas como trigo, milho, arroz e soja. Essa uniformidade genética torna as plantas suscetíveis a doenças, levando a perdas significativas na produção alimentar global.

A agricultura em grande escala também é vulnerável às mudanças climáticas, que afetam a distribuição de patógenos e as interações entre espécies de plantas. Um exemplo disso ocorreu em 1970 nos Estados Unidos, quando o fungo Bipolaris maydis causou uma doença que reduziu a safra de milho em cerca de 15%, resultando em um prejuízo de US$ 1 bilhão.

A uniformidade genética das culturas agrícolas é um problema em crescimento à medida que a produção se intensifica. A agricultura de monocultura, ao invés de diluir riscos, amplifica-os, tornando o sistema alimentar global mais vulnerável a surtos de doenças.

steven-weeks-DUPFowqI6oI-unsplash

Para evitar futuras pandemias no setor da agricultura, especialistas enfatizam a necessidade de adotar práticas mais sustentáveis, incorporar biodiversidade nas técnicas de cultivo e repensar a criação intensiva de animais. Caso contrário, o mundo pode enfrentar não apenas crises de saúde, mas também fome e dificuldades econômicas catastróficas. A próxima pandemia não é uma questão de "se", mas de "quando" se as ações adequadas não forem tomadas, conclui o Mega Curioso.