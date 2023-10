Professora de 24 anos é acusada de abuso sexual com alunos, incluindo menor de 13 anos

Cassidy Kraus, 24 anos, está enfrentando acusações sérias que incluem "atos lascivos" com um grupo de meninos, o mais jovem deles com apenas 13 anos. Ex-professora, agora afastada do ambiente escolar, ela está sendo processada por abuso sexual de terceiro grau, atos lascivos com uma criança e compartilhamento de material obsceno com menores. As autoridades de Iowa (EUA) estão determinadas a garantir que Kraus responda por seus atos se for considerada culpada de todas as acusações, relatou o DailyStar.

Kraus, que já não faz parte do quadro de funcionários da escola onde os supostos crimes ocorreram, teve sua demissão aprovada em agosto. No entanto, após uma investigação policial, as acusações de abuso sexual surgiram.

A professora de leitura de 24 anos, que trabalhava na cidade de Westside, é acusada de envolver-se em "vários atos de orientação sexual com três alunos diferentes, o mais jovem dos quais tinha 13 anos", de acordo com um comunicado de imprensa do Carroll Gabinete do Xerife do Condado. A investigação foi conduzida em colaboração com o Departamento de Polícia do Manning.

🚨GRAVE: Professora é presa por abuso sexual de três alunos nos Estados Unidos. O mais jovem tem 13 anos.



Cassidy Sue Kraus, de 24 anos, foi indiciada por abuso sexual de terceiro grau. Autoridades afirmam que ela passará um período considerável na prisão se for considerada… pic.twitter.com/UfJ09MeJzn — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) October 24, 2023

As acusações tiveram origem em uma denúncia feita em agosto ao Distrito Escolar IKM-Manning, alegando que Kraus enviou fotos inadequadas de natureza sexual aos alunos.

O distrito escolar tomou medidas imediatas, colocando Kraus em licença e iniciando uma investigação em cooperação com as autoridades locais. Durante essa investigação, descobriu-se que Kraus compartilhou fotos inadequadas através do Snapchat, o que resultou nas acusações mencionadas.

IA: Married reading teacher out on bond after she’s accused of sexually abusing a 14-year-old and sending ‘obscene’ Snapchats to 3 minors during school year.



Cassidy Sue Kraus, a 24-year-old middle school reading teacher.https://t.co/qAzwQjTgOr — Dalton (@DaltonReport) October 24, 2023

Prisão e o futuro

Cassidy Kraus pagou uma fiança de US$ 10 mil logo após a sua prisão. Ela comparecerá novamente ao tribunal nesta quinta-feira (26/10) para responder às acusações que pesam sobre ela.

Se for considerada culpada, a ex-professora enfrentará sérias consequências legais e um tempo considerável atrás das grades. As autoridades estão comprometidas em garantir que a justiça seja feita e que os alunos envolvidos recebam o apoio necessário. A comunidade local está acompanhando de perto o desenvolvimento deste caso que abalou a tranquilidade da região.