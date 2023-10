Pais têm babá eletrônica hackeada

Um casal australiano, o rapper J-Milla e sua parceira Poppy Radbone, passou recentemente por uma experiência assustadora quando sua babá eletrônica foi hackeada, resultando em uma conversa estranha com seu filho de 1 ano durante a madrugada.

O incidente, ocorrido às 6h, deixou os pais chocados e alertou para os perigos da invasão de privacidade por meio desses dispositivos, diz o New York Post.

Homem estranho

No vídeo compartilhado no TikTok, que rapidamente se tornou viral com mais de 1,2 milhão de visualizações, o casal falou do momento em que ouviram um homem falando com sua filha através da babá eletrônica.

Prontos para proteger sua filha, J-Milla foi ao quarto dela, mas não encontrou ninguém presente. O casal participante a história como um aviso aos outros pais sobre os perigos do acesso não autorizado às babás eletrônicas.

A invasão de privacidade por meio de dispositivos de monitoramento como as babás eletrônicas não é um incidente isolado. Comentários no vídeo destacam que esse problema é comum em babás eletrônicas com conexão Wi-Fi. Muitos aconselharam outros pais a optar por babás eletrônicas que não dependam de Wi-Fi para evitar esse tipo de invasão.

Essa não é a primeira vez que casos desse tipo são relatados. No início deste ano, uma mãe com uma grande audiência no TikTok afirmou que sua babá eletrônica Owlet estava comprometida, permitindo uma conversa estranha com seu filho.

Em outro caso, em 2019, uma família em Seattle, Washington, afirmou que uma voz estranha estava se comunicando com sua filha através de uma babá eletrônica "hackeada".

Esse alarme destaca a importância da segurança cibernética em dispositivos domésticos conectados em caso de incidente. Os pais são aconselhados a tomar precauções extras ao escolher e configurar babás eletrônicas, optando por modelos que ofereçam segurança robusta e não ofereçam vulnerabilidade a invasões externas. A privacidade de suas famílias deve ser protegida contra possíveis intrusos no mundo digital em constante evolução.