Pai descobre mentira de filha e a obriga a cancelar um encontro com o namorado

Um pai solo está passando por momentos delicados na criação de sua filha adolescente e buscou o Reddit na esperança de encontrar algum conforto para suas decisões. De forma anônima, ele utilizou a plataforma para desabafar e relatar sobre como as coisas podem estar desandando em relação a ele e a filha, que tem 13 anos.

Em um relato preocupado, o pai explica que recentemente a filha contou a ele que um garoto de sua turma na escola a chamou para sair e comer uma pizza em um sábado. Segundo ele, como os dois não tinham planos para aquele dia, isso não seria um problema.

“Quando ela me contou sobre o convite eu disse apenas que queria conhecer o garoto com quem ela iria sair, e ela na mesma hora ficou incomodada e perguntou o motivo. Eu expliquei que se é um cara que está chamando minha filha para sair eu queria poder ao menos conhecê-lo, mas prometi que não seria um interrogatório, apenas um ‘oi, tudo bem? Qual seu nome?’”.

“Ela aparentemente concordou e disse que iria falar com ele, mas no sábado, quando ele apareceu para buscá-la, as coisas foram bem diferentes”.

Ele a fez cancelar o encontro

Seguindo com seu relato, o pai conta que no dia do encontro o rapaz apareceu para buscar sua filha na hora combinada, mas ficou esperando do lado de fora da casa, sem nem sequer tocar a campainha. Quando a jovem estava prestes a sair, ele a interceptou.

“Eu perguntei a ela por que ele não tocou a campainha e ela disse, nervosa, que ele não sabia ao certo o que falar para mim, e eu respondi dizendo que um simples ‘prazer em conhecê-lo’ seria o bastante. Mas depois ela falou a verdade e disse que não conversou com ele porque não via sentido em nos apresentar”.

“Ela nunca falou com ele sobre ele me conhecer porque achou que era algo ‘ultrapassado’. Então eu disse a ela para avisá-lo de que o encontro estava cancelado e ela ainda tentou argumentar, mas eu fui incisivo na minha decisão. Ela então ficou magoada e foi para o quarto depois de me xingar”.

“Quando conversei com minha irmã, ela disse que eu agi errado e que deveria ter permitido que minha filha saísse, mas não sei se eu errei tanto assim”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele agiu corretamente uma vez que a filha não demonstrou maturidade.

“Você agiu certo. Se ela não pode pedir a ele para dizer oi para o seu pai, então ela não é madura o bastante para sair com uma pessoa que você não conhece”, comentou uma pessoa.

“Você está correto e sua irmã errada. Você não conhece o menino então ela precisava tê-lo apresentado”, finalizou outra.