Padrasto ‘rouba’ herança da enteada e afirma: ‘estava ensinando como o mundo funciona’

Um homem de 46 anos decidiu buscar ajuda no Reddit depois que sua “tentativa de educar” a enteada deu errado. Segundo ele, que foi acusado de roubar a jovem, suas intenções eram de ensinar a ela como o mundo funciona.

Sem se identificar, o homem conta que é casado há 6 anos com a esposa, que tem 2 filhos de um casamento anterior. A mais velha, Chloe, tem 17 anos enquanto seu irmão, Marcus, tem 15. O pai dos dois faleceu, e desde que a mãe se casou novamente todos têm uma boa relação.

“Eles nunca me viram como uma figura parental e embora eu ame a mãe deles, não os vejo como meus filhos e não sinto nenhum amor por eles. São bons filhos, mas não são meus filhos”, revela o homem.

“No início do ano, Chloe falou que gostaria de morar sozinha no final do ano, e eu não achei que ela pudesse se dar esse luxo. Eu e a mãe dela trabalhamos longas horas por dia e não a ter em casa para ajudar significaria ter que contratar uma empregada ou reduzir nossos horários de trabalho”.

“Eu fico responsável por cuidar das despesas domésticas então achei que seria uma boa ideia sugerir a ela que pagasse uma parte das contas para ter uma ideia de como seria morar sozinha. Ela e a mãe concordaram com a ideia, então acordamos que ela iria ajudar com ¼ das despesas de casa e eu e a mãe deixaríamos de dar dinheiro a ela”.

Ele esperava fazê-la mudar de ideia

Seguindo com seu relato, o homem conta que esperava fazer a enteada mudar de ideia e se espantou quando ela conseguiu lidar com a situação sem maiores problemas. Por causa disso, ele decidiu contar uma mentira.

“Falei a ela que nossas despesas aumentaram por conta da inflação e disse que ela deveria me dar mais 150 por mês. Minha esperança era que ela, mesmo pagando, não conseguisse economizar dinheiro para se mudar”, revela o homem.

No entanto, recentemente o enteado dele precisou fazer um projeto escolar que envolvia uma análise dos gastos da casa, incluindo as contas de água, luz, gás e internet.

“Eu permiti que ele analisasse as contas anteriores, mas não esperava que ele fosse pedir ajuda a irmã, que acabou percebendo que eu estava cobrando um valor a mais há um bom tempo. Ela então calculou o que pagou a mais e passou o valor para a mãe”.

Leia também: Mulher de 72 anos é expulsa de casa pela nora

“Eles agora estão me acusando de ser um idiota por ter roubado o dinheiro dela, e estão exigindo que eu devolva o dinheiro ‘suado dela’. O que não é verdade, já que a maior parte foi fruto da herança deixada pelo falecimento de seu pai. Eu apenas estava ensinando a ela como o mundo funciona”, finaliza o homem.

Porém, para os usuários do Reddit, ele ultrapassou todos os limites.

“Você está errado! O que eu consegui entender aqui foi que você ficou com medo de perder o trabalho gratuito da sua ‘enteada empregada’ e mentiu para ela quando ela quis viver a própria vida”, comentou uma pessoa.

“Você mentiu para impedir sua enteada de se mudar e não ensinou nada a ela. Ela não deve ser obrigada a fazer as tarefas domésticas pra você”, finalizou outra.