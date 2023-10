Novo estudo revela que Lua é 40 milhões de anos mais velha do que se acreditava anteriormente

Pesquisas recentes desafiaram a nossa compreensão da idade da Lua. A análise dos cristais lunares recolhidos durante a missão final Apollo em 1972, indicou que a Lua é aproximadamente 40 milhões de anos mais velha do que se acreditava anteriormente, datando de 4,46 mil milhões de anos, diz o New York Post.

A teoria predominante sugere que a Lua foi formada a partir de um fragmento gigante de um objeto do tamanho de Marte que colidiu com a Terra nos seus primeiros dias. Cientistas do Field Museum de Chicago desempenharam um papel crucial nessas descobertas inovadoras.

Cristais lunares

A chave para determinar esta idade está nestes cristais lunares. Esses cristais, os sólidos mais antigos conhecidos formados após o impacto gigante, foram meticulosamente analisados ​​usando um processo chamado datação radiométrica.

Este método envolve medir o decaimento radioativo entre os átomos pais e seus isótopos filhos formados após a colisão. Esta técnica é comparável a uma ampulheta, permitindo aos cientistas calcular o tempo com base na taxa de transformação conhecida.

As implicações desta descoberta são significativas. A Lua desempenha um papel vital no nosso sistema planetário, estabilizando o eixo de rotação da Terra e influenciando fenômenos como as marés e a duração do dia.

Philipp Heck, autor sênior do estudo, enfatiza que sem a Lua, a vida na Terra seria marcadamente diferente. Compreender a história e as características da Lua é essencial para obter uma visão mais profunda da vida no planeta.