Mulher surta com a mãe após a abrigar na própria casa e explica o verdadeiro motivo

Uma mulher, de 29 anos de idade, revelou ter surtado com a mãe após ser cobrada dentro da própria casa. De acordo com ela, tudo aconteceu depois de um convite. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/Novel-Ad4924.

“Meu marido e eu convidamos minha família para ficar conosco até que encontrassem um novo lar. A casa deles pegou fogo e eles ficaram sem teto. Eram minha mãe, meu pai e minha avó. No começo não foi um problema. Temos o quarto e todos, além da minha avó, podem cuidar de si mesmos. Isso deixou as coisas um pouco lotadas com cinco adultos, duas crianças e nosso cachorro, mas conseguimos, já que não era para durar muito”, iniciou o texto na plataforma.

Segundo a mulher, as coisas pioraram com o tempo, assim que seus parentes passaram a pedir a ela para fazer as coisas dentro de casa. A autora conta sobre a falta de descanso nos últimos dias, não podendo ao menos parar para se sentar. Além disso, seu tempo com os filhos e maridos foi afetado.

Gota d’água

Apesar de toda a situação, as coisas se intensificaram quando descobriram que o cachorro da família estava doente, havendo a necessidade de cuidados o tempo todo.

“Minha mãe começou a reclamar que a casa não estava limpa o suficiente. Sentei todos e disse que precisava de um descanso e agora esperava que todos fizessem sua parte pela casa. Eu não estava pedindo a ninguém para fazer nenhuma tarefa, apenas cuidar de si mesmo e, se precisassem de alguma coisa enquanto eu estivesse ocupado, que fizessem eles mesmos”, desabafou.

“Isso começou uma briga de gritos com minha mãe, com ela me chamando de vadia preguiçosa porque eles são convidados. Eu gritei de volta que sim, esta era a MINHA casa, mas não sou a empregada DELES”, continuou.

Ao finalizar, a mulher revelou que seus pais não estão falando com ela e sua família a acusa de ter perdido o controle.