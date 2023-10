Mulher faz o ex ceder os direitos sobre os filhos antes da confirmação da paternidade

Uma mulher decidiu buscar apoio no Reddit depois de tomar uma decisão a respeito do relacionamento entre seu ex-companheiro e os filhos recém-nascidos do casal. Segundo ela, a forma como o homem reagiu a notícia da gravidez a fez ter certeza de sua escolha.

Sem se identificar, a mulher de 42 anos conta que recentemente se separou de seu companheiro, com quem estava em um relacionamento de 4 anos. Segundo ela, eles se conheceram após os dois passarem pelo processo de divórcio em seus relacionamentos anteriores e, mesmo morando em cidades separadas, decidiram seguir com a relação.

No entanto, a descoberta de uma gravidez inesperada fez o relacionamento tomar outro rumo. “Depois do nascimento de seu quarto filho ele fez uma vasectomia, e nenhum de nós dois tinha a intenção de ter mais filhos, eu não estava preparada para isso aos 41 anos. Só descobri a gestação quando estava com 5 meses devido a uma combinação de ciclos irregulares e outros fatores de saúde”.

“Quando fui vê-lo e contei sobre a gravidez ele terminou comigo e me acusou de traí-lo. Entendo que ele tem esse trauma por conta das atitudes de sua ex-esposa, mas ele passou os últimos 8 meses se recusando a me ver e me pintando de traidora”, explica a mulher.

Ela tomou uma decisão sobre os filhos

Diante da situação, e após o nascimento dos bebês, a mulher decidiu que mesmo sem precisar da ajuda financeira do ex-companheiro, iria pedir a pensão alimentícia para fazê-lo realizar um teste de paternidade. No entanto, antes mesmo de receber os resultados, ela fez o homem entregar os papéis para ceder seus direitos parentais e suas responsabilidades financeiras sobre os filhos, algo que ele assinou sem hesitar.

Com o resultado, o homem ficou completamente irado e decidiu querer retornar o relacionamento a todo custo.

“Ele está com raiva por eu me recusar a pensar em retomar o relacionamento e diz que eu o enganei para ele ceder seus direitos sobre os filhos, alguns amigos e familiares concordam com ele, mas eu não acho que errei”.

Leia também: Mulher de 72 anos é expulsa de casa pela nora

“Sei que ele pode lutar para recuperar os direitos, mas estou disposta a deixá-lo ser pai, só não quero um novo relacionamento com ele”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela fez o necessário para garantir a integridade na criação dos gêmeos e não está errada por causa disso.

“Ele pode ser um bom pai para os filhos mais velhos, mas após te acusar de traição certamente ele terá outros sentimentos em relação aos gêmeos”, escreveu uma pessoa.

“Por qual motivo você voltaria com alguém que te acusou de traição sem provas? Ele só tem que culpar a si mesmo por tudo que aconteceu”, finalizou outra.