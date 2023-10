Motorista de 22 anos acusado de assassinato após atropelar 4 estudantes de universidade

Fraser Bohm, 22 anos, que chocou o país ao atropelar quatro estudantes da Universidade Pepperdine, em Malibu, enfrenta agora acusações de assassinato, de acordo com o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles.

000-128

Imagem: Twitter

As quatro jovens, Niamh Rolston, Peyton Stewart, Asha Weir e Deslyn Williams, todas pertencentes à mesma irmandade, perderam a vida em 17 de outubro quando Bohm perdeu o controle de seu veículo BMW em um trecho perigoso da icônica Pacific Coast Highway. Ele colidiu com carros estacionados antes de atingir as vítimas que caminhavam nas proximidades, informou o NYPost.

Inicialmente, Bohm foi preso por homicídio culposo, mas foi libertado para permitir que os detetives reunissem evidências adicionais. Isso incluiu um relatório toxicológico, análise de velocidade e execução de mandados de busca, conforme declarado pela polícia.

Na segunda-feira (23/10), o caso foi apresentado ao Ministério Público do Condado de Los Angeles, resultando nas graves acusações de assassinato. Bohm está detido sob fiança de US$ 8 milhões e deve comparecer ao tribunal nesta semana.

A investigação continua em andamento, e o Departamento do Xerife está comprometido em buscar justiça para as famílias das vítimas, conforme afirmado em comunicado à imprensa.

As trágicas mortes ocorreram a apenas seis quilômetros da Universidade Pepperdine e tiveram um impacto devastador na comunidade. Em um gesto de homenagem, a universidade anunciou que as quatro jovens receberão seus diplomas universitários postumamente, pois estavam prestes a se formar, na primavera (Hemisfério Norte).

000-127

Imagem: Twitter

A tragédia permanece como um lembrete sombrio dos perigos nas estradas e das terríveis consequências de ações irresponsáveis ao volante. A comunidade local e todo o país aguardam o desenrolar deste caso, buscando respostas e justiça para as famílias enlutadas.