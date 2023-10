Motorista atropela e foge após remover vítima do para-brisa

Na manhã de sábado passado (21/10), um incidente terrível chocou Maryland (EUA), quando um motorista atropelou mortalmente um homem de 28 anos e, em seguida, foi flagrado por uma câmera de segurança retirando o corpo da vítima do para-brisa de seu carro. O episódio trágico aconteceu a três quilômetros do local do acidente original, diz o New York Post.

O Departamento de Polícia do Condado de Prince George foi chamado ao local após os vizinhos encontrarem o corpo da vítima, Franklin Mendez, na beira da estrada com ferimentos graves.

Investigando as câmeras de segurança nas proximidades, a polícia descobriu que o motorista responsável pelo atropelamento parou seu veículo, retirou o corpo de Mendez do para-brisa e, em seguida, fugiu do local.

Hit-and-run driver caught pulling body off windshield, driving away https://t.co/WoIpr0J4L3 pic.twitter.com/JjWn4SyMrT — New York Post (@nypost) October 24, 2023

Segundo as autoridades, Mendez esteve envolvido em uma investigação menor a três quilômetros de distância antes de ser atropelado pelo suspeito. Após o primeiro acidente, o motorista continuou dirigindo com o corpo de Mendez preso ao para-brisa por vários quilômetros antes de finalmente parar.

O suspeito então removeu o corpo da vítima antes de partir em alta velocidade, deixando Mendez à beira da estrada.

A polícia está buscando informações do público para identificar o suspeito que dirigia um Honda Civic cinza. O veículo terá danos visíveis no para-choque dianteiro direito, no para-lama e apresenta um buraco no para-brisa.

A tragédia deixou a comunidade local consternada. Franklin Mendez, um residente de New Carrollton, foi declarado morto no local pelos socorristas. As autoridades informam que qualquer pessoa com informações sobre o incidente ou o suspeito deve entrar em contato para ajudar na investigação em andamento.