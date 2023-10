Mont Blanc, uma das principais montanhas francesas, está diminuindo, aponta especialista

O icônico Mont Blanc, a montanha mais alta da França e de toda a União Europeia, localizada na fronteira entre a França e a Itália, está gerando preocupações devido a uma redução significativa em sua altura.

Em setembro de 2021, o Mont Blanc tinha uma altura oficial de 4.807,81 metros acima do nível do mar, mas as medições mais recentes, realizadas em 2023, revelaram que a montanha agora tem 4.805,59 metros, marcando uma queda de 2,2 metros em apenas dois anos, segundo artigo do Mega Curioso.

Essa variação na altura do Mont Blanc não é incomum, pois a montanha é coberta de gelo e está sujeita a flutuações devido a fatores como vento, clima e a quantidade de neve e gelo em seu cume. No entanto, a redução atual é a mais significativa já registrada e levanta questões sobre as mudanças climáticas e seu impacto nas regiões montanhosas.

As medições frequentes do Mont Blanc são vitais para entender o impacto do aquecimento global na região dos Alpes. À medida que as temperaturas globais continuam a subir, as áreas montanhosas estão perdendo suas camadas de gelo. Isso pode resultar em riscos crescentes, como o colapso de geleiras e estruturas de grande porte.

Em 2021, o lado italiano do Mont Blanc ganhou destaque devido ao risco iminente de uma geleira colapsar, o que levou a monitoramentos contínuos da montanha. A situação destaca o aumento das ameaças nas regiões glaciares devido às mudanças climáticas.

Além do Mont Blanc, o Monte Adamello, na Itália, também está sofrendo os impactos das mudanças climáticas. Com uma elevação de 3.539 metros, sua geleira perdeu impressionantes 139 metros de sua cobertura no ano de 2022, muito acima da média dos anos anteriores, que era de cerca de 15 metros. Essa perda rápida destaca a vulnerabilidade das montanhas à perda de gelo.

À medida que as temperaturas globais continuam a aumentar e as camadas de gelo nas montanhas diminuem, a preservação dessas paisagens icônicas se torna uma preocupação global. As medições contínuas do Mont Blanc e do Monte Adamello servem como alerta para os impactos das mudanças climáticas nas regiões montanhosas e as ações necessárias para enfrentar esse desafio.