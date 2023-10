Mistérios da longevidade:‘Super Vovó’ de 116 Anos fará estudo genético para ajudar a ciência

Aos 116 anos, Maria Branyas possui um rico repertório de experiências. Ela não apenas enfrentou desafios como a pandemia de Covid-19, uma guerra civil, um terremoto e um incêndio, mas também sobreviveu às duas guerras mundiais. Ao contrário da maioria das pessoas de sua idade, Maria não apenas preserva vívidas memórias de sua infância, mas também desfruta de uma saúde cardiovascular impecável.

Este fenômeno intrigou pesquisadores, levando-os a coletar amostras do DNA desta ‘supercentenária’. O objetivo é desvendar segredos inovadores relacionados a doenças e ao processo de envelhecimento, potencialmente revelando chaves para estender a vida humana.

Nascida em São Francisco, em 1907, Maria Branyas, de ascendência espanhola, mudou-se para Catalunha aos 8 anos. Durante sua longa vida, ela criou três filhos: uma filha de 90 anos, outra de 79, e um filho que faleceu em um acidente aos 77 anos.

Maria nunca foi acometida por doenças significativas nem precisou passar por cirurgias. Ela sempre seguiu uma dieta equilibrada, sem aderir a regimes rigorosos. Seu segredo, segundo ela, reside na moderação alimentar, ingerindo uma variedade de alimentos. Além disso, ela consome iogurte natural diariamente e adotou uma abordagem de afastamento de pessoas negativas de sua vida.

“A minha longevidade deve-se à paz, tranquilidade, relações saudáveis com amigos e familiares, contato com a natureza, estabilidade emocional e um mindset positivo. E, claro, aos genes e um pouco de sorte”, explica Maria Branyas.

A ‘supercentenária’ enfrentou desafios desde jovem, incluindo um acidente que resultou na perda permanente da audição de um ouvido enquanto brincava com seus irmãos em um navio.

Ao longo de seus 116 anos de vida, Maria testemunhou cenários conturbados, começando em 1915, quando viveu em Barcelona durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1936, aos 29 anos, ela vivenciou os horrores da Guerra Civil Espanhola, deixando-lhe “memórias muito ruins”. Ela também sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e à pandemia de Covid-19. Maria Branyas foi diagnosticada com o vírus poucas semanas após seu 113º aniversário, mas se recuperou rapidamente.

O renomado pesquisador espanhol especializado em genética, Manel Esteller, teve a oportunidade de conhecer Maria Branyas no início deste ano. Ele relatou ao jornal espanhol ABC que a idosa está plenamente lúcida.

“Maria lembra-se claramente de eventos ocorridos quando tinha apenas quatro anos e, apesar de alguns problemas de locomoção e audição, goza de boa saúde. É evidente que há um componente genético em jogo, pois vários membros de sua família ultrapassam os 90 anos”, observa Esteller.

O estudo em andamento se concentra na análise de seis bilhões de segmentos do DNA de Maria, com especial atenção aos genes diretamente relacionados ao envelhecimento. Os resultados serão comparados com os da segunda filha de Maria, com 79 anos.

Manel Esteller acredita que a pesquisa sobre o DNA da “super vovó” pode abrir caminho para o desenvolvimento de medicamentos capazes de combater doenças neurodegenerativas, problemas cardiovasculares associados à idade e o câncer.

