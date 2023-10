Mãe pesquisou "maneiras de matar" antes de assassinato dos filhos, dizem investigações

No mais recente desenvolvimento de um trágico caso de assassinato que chocou a comunidade de Massachusetts (EUA), novos detalhes surgiram, revelando que Lindsay Clancy, uma mãe de 33 anos, teria pesquisado "maneiras de matar" antes de estrangular seus três filhos pequenos. Os horrores desse crime foram expostos em documentos de mandados de busca recentemente divulgados, lançando luz sobre a mente perturbada da acusada.

Lindsay Clancy teria usado seu telefone celular e diário para registrar seus sentimentos em relação aos filhos, juntamente com detalhes de seu estado mental e o acompanhamento de seus medicamentos.

A pesquisa de "maneiras de matar" teria sido parte de suas anotações, com as autoridades concluindo que ela utilizou todas as ferramentas disponíveis, incluindo um tablet. Essa descoberta arrepiante foi detalhada em uma declaração citada pelo "Boston Globe".

Mass. mom Lindsay Clancy researched ‘ways to kill’ before allegedly murdering 3 kids: reports https://t.co/8SDsO4tgfK pic.twitter.com/Pv0FGPFcUb — New York Post (@nypost) October 25, 2023

O assassinato ocorreu em janeiro, quando Clancy supostamente usou cordas de exercício para estrangular seus três filhos: Cora, 5 anos, Dawson, 3 anos, e Callan, apenas com 8 meses de vida, dentro de sua residência em Duxbury, que compartilhava com seu marido. Os documentos judiciais recém-divulgados não especificam as pesquisas exatas feitas na internet, deixando esse aspecto em aberto.

As declarações em questão foram usadas pelas autoridades para solicitar acesso aos dispositivos eletrônicos de Lindsay Clancy, como seu celular, tablet e laptops, conforme relatado pelo "Boston Herald". A mãe, que afirma sofrer de psicose pós-parto, tentou escapar da cena pulando de uma janela do segundo andar após o ato horrendo, mas sobreviveu à queda.

Os cadernos de Clancy também continham uma lista de medicamentos e pensamentos suicidas, conforme destacaram os documentos do tribunal, conforme noticiado pelo WCVB.

Os promotores alegam que o assassinato dos três filhos foi planejado em 24 de janeiro, enquanto sua equipe de defesa insiste que ela sofria de sérios problemas de saúde mental e estava sob a influência de medicamentos psiquiátricos prescritos.

Lindsay Clancy, que anteriormente trabalhava como enfermeira de parto, permanece sob custódia em um centro médico. Uma nova audiência no Tribunal Superior de Plymouth está marcada para esta semana, onde o caso continuará a ser examinado.