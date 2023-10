Homem inventa método inusitado para lidar com críticas da esposa em restaurantes

O marido de uma mulher conhecida por suas críticas implacáveis em restaurantes revelou uma estratégia surpreendente para lidar com o hábito dela. Ele está usando o valor da gorjeta como uma forma de compensação pelos inconvenientes que suas exigências causam ao jantar fora. A história veio à tona quando o homem compartilhou sua técnica no Reddit.

O marido, na casa dos 30 anos, desabafou sobre a situação, explicando que as refeições fora de casa costumam se tornar um desafio devido aos pedidos e modificações incessantes de sua esposa, que não possui alergias ou sensibilidades alimentares.

Ele afirmou que frequentemente sua esposa pede substituições e faz críticas à comida, estendendo o tempo de espera e interrompendo seu próprio prazer na refeição.

priscilla-du-preez-yeTKHuJY1Es-unsplash

Imagem: Priscilla Du Preez 🇨🇦/Unsplash

O problema persistia, apesar de suas tentativas de conversa com a esposa sobre o comportamento dela. Ele então teve a ideia de registrar as críticas da esposa no recibo do restaurante e calcular uma gorjeta adicional, além da gorjeta padrão, para compensar o incômodo causado. Por exemplo, reclamações sobre bebidas, perguntas detalhadas sobre o cardápio e devolução de pratos resultavam em acréscimos ao valor da gorjeta.

Confronto familiar

Inicialmente, a esposa não percebeu o que o marido estava fazendo, mas a situação veio à tona quando ela notou o dinheiro adicional deixado como gorjeta. O marido compartilhou as anotações no recibo com a esposa, explicando sua estratégia de compensação.

A reação da esposa foi de desagrado, acusando-o de envergonhá-la perante a equipe do restaurante. Em resposta, o marido defendeu sua atitude, alegando que ambos estavam sendo envergonhados pelo comportamento da esposa.

A história do homem que utiliza a gorjeta como meio de lidar com as críticas da esposa gerou uma série de reações na comunidade online. Muitas pessoas, incluindo ex-garçons e profissionais da indústria de hospitalidade, expressaram apoio à estratégia, considerando-a eficaz e até mesmo cômica.

pexels-andrea-piacquadio-3756623

Imagem: Andrea Piacquadio/Pexels

Enquanto a abordagem do marido pode parecer incomum, ela destaca a importância da comunicação em relacionamentos e a necessidade de encontrar soluções criativas para lidar com desafios pessoais. A história serve como um lembrete de que a forma como interagimos em locais públicos e em relacionamentos íntimos pode afetar não apenas a nós mesmos, mas também as pessoas ao nosso redor.