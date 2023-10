Um homem se deparou com um elemento inusitado ao passear por uma praia perto de sua casa em Kyushu, no Japão. Segundo um artigo do portal The Dodo, um usuário do antigo Twitter (atual X), chamado Wasaroo, encontrou algo parecido com “uvas transparentes” em seu caminho, porém carregava algo ainda mais incomum.

Repousando no solo próximo aos resquícios deixado pelo oceano, havia algo semelhante a um cacho de uvas. Incomum para Wasaroo, o que parecia ser a fruta era transparente e claro como um vidro.

Homem encontra “uvas transparentes” na praia e fica chocado quando vê algo se mexendo lá dentro (Reprodução/TMSS31)

Para ficar ainda mais surpreendente, o cacho era tão macio quanto as uvas encontradas nas feiras ou supermercados. No entanto, o elemento carregava algo inusitado.

Ainda surpreso com o achado, Wasaroo resolveu erguer as “uvas” para o alto, a fim de observar melhor por dentro com auxílio da claridade do sol. Foi quando notou algo se mexendo no meio delas.

Tem vida aí

Com as aparente “uvas” mais próximas, Wasaroo notou um pequeno rosto olhando para ele por dentro do elemento transparente.

Claramente, não se tratava de uvas. Ao invés da fruta, eram ovos de choco com bebês minúsculos parecidos com lulas, próximos de eclodirem.

“Achei eles muito fofos”, disse Wasaroo.

A curiosidade de Wasaroo significou muito mais do que um achado “inusitado”, haja vista sua atitude depois de descobrir a origem das “uvas de vidro”. Ao ter encontrado os ovos, o homem resolveu tomar uma atitude capaz de preservar as vidas presentes ali.

Com o risco de secar na costa, Wasaroo os levou de volta ao mar, ficando feliz por tê-los encontrado a tempo.

“Acho que eles eclodirão se permanecerem na água”, disse Wasaroo. “Sempre adorei [estes animais marinhos] e tive algum conhecimento sobre ovos com este formato, mas foi a primeira vez que os vi a olho nu. Foi muito emocionante.”