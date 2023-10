Goiana rói 90 pequis em 10 minutos e ganha torneio em Tocantins

Você tem alguma habilidade incomum? Provavelmente ela não se compara a Amanda Elias Souza, famosa por ‘comer pequis’.

A jovem comeu 88 pequis em 10 minutos, sagrando-se campeã do do ‘Torneio de Roedor de Pequi’, da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

“Foram 88 pequis em 10 minutos. É pequi demais, mas não foi difícil. Foram 9 pequis por minuto e eu nem passei mal”, disse a mulher. “Eu amo pequi e, na época dele, eu como todos os dias”, continua.

Assista ao vídeo da competição:

⏯️ Goiana vence torneio após roer quase 90 pequis em 10 minutos.



O torneio aconteceu no 3º Festival do Pequi, no Tocantins. Amanda Elias Souza, de 24 anos, conseguiu roer 88 pequis em 10 minutos.



Leia: https://t.co/7NrFLHyOVL pic.twitter.com/aGPZNcWPg0 — Metrópoles (@Metropoles) October 27, 2023

De acordo com o G1, Amanda nasceu em Goiânia, onde viveu até os 5 anos. Em seguida ela se mudou para Tocantins, para mais perto da família, e atualmente mora em Gurupi, onde ocorreu o 3º Festival do Pequi, no último dia 20.

Em entrevista, ela disse que ama o fruto desde criança e que já chegou a comer quase 60 pequis quando tinha 11 anos.

“Eu estava na maior vontade de comer pequi e decidi cozinhar uma ‘panelona’ para eu comer”, detalha. Ela explica que morava em uma fazenda com a família e em um dia que a mãe foi fazer compra, ela ficou sozinha em casa com os irmãos.

Como estava na época do fruto, havia uma balde na casa. Ela resolveu cozinhar todos para que elas e os irmãos jantasse, porém eles não eram muito fãs.

“Cozinhei a panela de pequi e meus irmão serviram o deles, mas, como eles não são muito fãs, colocaram só um pouco”, comenta.

“Eu falei para eles que iriam comer todos os pequis brincando. Comi todos, eles ficaram assustados, me chamaram de doida, depois nós contamos os caroços e foram 60 pequis”.

Campeã do torneio

No primeiro campeonato, Amanda Elias S não se inscreveu. Já na segunda edição, ela tentou, mas perdeu o prazo. Já na terceira, ela se inscreveu, mas não foi uma das selecionadas.

“Eles fazem um sorteio para escolher os 10 competidores. Meu nome não saiu e eu fiquei muito chateada”. Mas as coisas deram uma reviravolta e ela foi chamada um dia antes da competição, após alguns participantes desistirem.

“Todos da minha família me incentivaram e diziam que eu iria ganhar”. Além do título de maior roedora de pequi, ela levou R$ 1,2 mil. “Eu fui pela alegrua de comer algo que gosto e na intenção de ganhar”.

