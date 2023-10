Fotógrafo desiste de trabalho quando parto vira cesariana

Uma gestante que buscou registrar o nascimento de seu bebê contratou um fotógrafo de parto para capturar esse momento especial. Contudo, o que ela não esperava foi ser envergonhada pelo próprio fotógrafo por ter optado por uma cesariana, insinuando que essa escolha era uma saída mais fácil.

O relato online do ocorrido foi feito pela própria mãe, que preferiu permanecer anônima, no grupo Sanctimommy do Facebook, diz o New York Post.

Palavras fortes

A mãe afirmou que não tinha "optado" por nada, mas o fotógrafo persistiu em suas críticas, declarando que uma cesariana não é um nascimento verdadeiro. As palavras do fotógrafo geraram uma onda de indignação online, com milhares de compartilhamentos e comentários.

My birth photographer shamed me for having a C-section, ‘refuses’ to take photos https://t.co/1iMx8QlcGz pic.twitter.com/WLVMIqKCVI — New York Post (@nypost) October 25, 2023

Os usuários das redes sociais expressaram choque diante dos comentários do fotógrafo, argumentando que qualquer forma de nascimento é uma experiência significativa e desafiadora.

Muitos apontaram para a insensibilidade do fotógrafo ao menosprezar a experiência da cesariana, destacando que esse procedimento cirúrgico também envolve riscos e recuperação.

Além disso, a polêmica gerou um debate sobre a natureza do trabalho dos fotógrafos de parto. Muitos usuários enfatizaram que esses profissionais deveriam ser respeitosos com todas as experiências de parto, independentemente do método escolhido.

Este incidente levanta questões importantes sobre o respeito às escolhas das mães durante o parto e destaca a necessidade de sensibilidade e compreensão por parte dos profissionais de saúde e outros serviços envolvidos no processo de nascimento.

No final das contas, o nascimento de um bebê, seja por cesariana ou parto natural, é uma experiência transformadora e emocional para todas as mães, merecendo respeito e apoio em todas as formas.