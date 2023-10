Especialista em venenos é acusado de matar esposa

Um ex-médico especialista em venenos da renomada Clínica Mayo, Connor Bowman, foi preso e acusado de assassinato em segundo grau pela morte de sua esposa, Betty Bowman, de 32 anos. A tragédia ocorreu após Betty ser internada no Hospital St. Mary's da Clínica Mayo em 16 de agosto, causando desconforto gastrointestinal e desidratação. A situação piorou rapidamente, culminando em sua morte de falência de órgãos quatro dias depois. O que inicialmente parecia uma morte por causas naturais logo se tornou uma investigação complexa e chocante, diz o New York Post.

As autoridades suspeitaram quando Connor tentou evitar uma autópsia para sua esposa e insistiu em sua cremação imediata, alegando que a morte foi "natural". No entanto, os amigos de Betty revelaram ao investigador americano detalhes alarmantes sobre o casamento, incluindo infidelidade e problemas financeiros.

Investigações posteriores revelaram que Connor, que também trabalhou como especialista em venenos na Universidade do Kansas, havia pesquisado substâncias tóxicas, incluindo a colchicina, um medicamento usado para tratar a gota, que foi encontrado no sistema de Betty após sua hospitalização.

O ex-médico queria calcular uma dose letal da substância com base no peso da esposa e também tentou obter evidências de suas atividades online.

Mayo Clinic poison specialist charged for fatally poisoning pharmacist wife during marriage woes https://t.co/2cZlBIqndj pic.twitter.com/ZcC936vcRM — New York Post (@nypost) October 24, 2023

A polícia encontrou um recibo de um depósito bancário de US$ 450 mil na residência de Connor, levantando suspeitas adicionais sobre seus motivos. Ele foi preso na semana passada e atualmente está sob fiança de US$ 2 milhões.

A Clínica Mayo emitiu um comunicado esclarecendo que as ações de Connor Bowman não têm relação com suas responsabilidades na instituição, e seu treinamento como residente na Clínica Mayo já havia sido concluído no início deste mês.