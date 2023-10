Enigma dos créditos de carbono na Floresta Amazônica envolve bandido do Reino Unido

Na tranquila cidade de Sevenoaks, Kent (Inglaterra), surge um enigma: uma propriedade aparentemente comum, mas que abriga a sede do Povo da Floresta Amazônica, uma empresa que alega lutar contra o desmatamento na Amazônia brasileira. O que chama a atenção é o ocupante da casa, Kenneth Noye, um notório assassino e bandido do Reino Unido, conhecido por seu envolvimento no histórico roubo de ouro Brinks-Mat de R$210 milhões em 1983.

Uma investigação do Mirror revelou que os filhos de Noye estavam ligados a um projeto suspeito que, segundo relatórios de caridade, arrecadou cerca de R$210 milhões.

Este projeto promete proteger as selvas brasileiras, vendendo créditos de carbono a empresas interessadas em compensar suas emissões. No entanto, o esquema foi suspenso recentemente e a ação judicial de "apropriação de terras".

O dinheiro do empreendimento desapareceu, administrado através de uma complexa estrutura offshore.

Road rage killer Kenneth Noye and riddle of £40million green scheme where he lives https://t.co/AEmMqqyrLo pic.twitter.com/FJbUXIr3Nl — The Mirror (@DailyMirror) October 25, 2023

Kevin Tremain, filho de Noye, se autodenomina "fundador" da empresa em seu perfil do Linkedin, mas nega a participação do pai no projeto. Empresas como Liverpool, Boeing e Samsung eram clientes do esquema, que se mostraram duvidosos desde o início. A sede do Povo da Floresta Amazônica, que conseguiu proteger vastas áreas de floresta tropical, agora é alvo de investigações e suspeitas de corrupção.

O esquema levanta questões sérias sobre lavagem de dinheiro, propriedade offshore e transparência de tais projetos ambientais. As autoridades estão investigando profundamente, enquanto o enigma por trás do Povo da Floresta Amazônica e de Kenneth Noye continua intrigando e chocar a comunidade local em Sevenoaks.