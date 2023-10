Enem 2023: seis dicas de especialista para ter sucesso na prova de idiomas

A data do Enem se aproxima. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) realizará a prova nos dias 5 e 12 de novembro. Com menos de um mês para o exame, ainda há tempo para se preparar e conquistar uma vaga nas principais universidades do país.

Para auxiliá-lo nessa jornada, um artigo publicado pelo Mega Curioso conversou com Juliana Vicençote, gerente pedagógica da Wizard by Pearson, que compartilhou seis dicas cruciais para um desempenho excepcional na prova de Língua Estrangeira do Enem.

Cronograma

pexels-cottonbro-studio-4778611

Segundo Juliana, organização e planejamento são cruciais ao estudar para o Enem. Embora não seja necessário dedicar-se ao idioma estrangeiro diariamente, é importante incluir o estudo de forma regular na sua semana. Prepare um local confortável e tranquilo e reserve algumas horas semanais em seu cronograma.

Leitura

pexels-oladimeji-ajegbile-3466163

Uma vantagem de estudar idiomas estrangeiros é a oportunidade de praticá-los fora das aulas. Ler livros ou revistas em inglês ou espanhol durante o tempo livre pode ser altamente benéfico. A familiarização com o idioma contribuirá positivamente para a prova.

Notícias

pexels-andrew-neel-3178744

Manter-se atualizado com as notícias em outros idiomas é uma estratégia eficaz. Procure sites de notícias ou tópicos de seu interesse em que você já tenha familiaridade. Acompanhar notícias em línguas estrangeiras o ajudará a se adaptar a novos termos e aprimorar seu conhecimento geral, que será útil na prova.

Sem legendas

Uma maneira envolvente de aprimorar suas habilidades no idioma estrangeiro é assistir a filmes ou séries que você já conhece, mas sem legendas ou, no mínimo, com legendas no idioma original. A familiaridade com a trama facilitará a compreensão do contexto, além de ajudar a identificar palavras e aprimorar a pronúncia.

Dicionário

pexels-cottonbro-studio-4778688

Um dicionário é uma ferramenta valiosa para superar desafios de vocabulário. Ter um dicionário físico ao estudar pode ser vantajoso, mas há excelentes opções online disponíveis. Recorra a ele sempre que encontrar uma palavra desconhecida ou precisar relembrar um significado.

Cronograma reverso

pexels-cottonbro-studio-4778407

Para garantir uma revisão abrangente dos tópicos comuns na prova, crie um cronograma reverso. Dedique alguns dias antes do exame para revisar temas recorrentes, como tempos verbais, voz passiva, pronomes e interpretação de texto. Esta é a hora de refrescar sua memória com as principais notícias dos últimos meses que podem ser abordadas no exame.

Após seguir essas dicas, é essencial relaxar. Certifique-se de que está preparado com os documentos necessários para o dia da prova, durma bem na noite anterior e alimente-se adequadamente no dia do exame. Após tanto esforço, você estará pronto para realizar uma ótima prova no Enem.