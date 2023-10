Desvendando mitos e verdades sobre a masturbação

Desde sempre, a masturbação tem sido um tema controverso e envolto em mitos e desinformação, apesar dos movimentos de positividade sexual e da crescente educação sobre o assunto.

Este ato natural tem sido alvo de falsas crenças que, por anos, influenciaram negativamente a percepção das pessoas. Vamos investigar a verdade por trás dos mitos mais comuns sobre a masturbação e dissipar essas ideias de uma vez por todas, de acordo com o NYPost.

Acne

Uma crença comum é que a masturbação está relacionada ao desenvolvimento de acne, especialmente em adolescentes. No entanto, isso é um equívoco. Durante a puberdade, os níveis hormonais sofrem mudanças significativas, incluindo o aumento da testosterona, o que leva a uma produção maior de sebo, uma substância oleosa produzida pelas glândulas sebáceas.

Isso não está relacionado à masturbação. A masturbação não causa acne, e você pode desenvolver acne independentemente da masturbação. De fato, estudos mostram que orgasmos podem melhorar a pele, aumentando o fluxo sanguíneo.

Cegueira

Esse mito tem raízes em tentativas de controlar a sexualidade das pessoas, alegando que a excitação sexual causaria comportamentos descontrolados e o colapso da sociedade.

A ideia de que a masturbação leva à cegueira foi proposta pelo médico suíço Samuel-Auguste Tissot, que alegou que a masturbação levaria à perda de zinco, necessário para a visão. Isso é completamente falso e sem base científica. Não há evidências médicas para apoiar essa afirmação.

Sensibilidade

Outro mito comum, especialmente entre as mulheres, é que a masturbação frequente, incluindo o uso de vibradores, pode diminuir a sensibilidade, tornando o sexo com um parceiro mais difícil no futuro.

Isso não é verdade. A masturbação não prejudica a sensibilidade a ponto de afetar negativamente a experiência sexual com um parceiro. Na verdade, a masturbação pode até melhorar a qualidade do sexo, ajudando as pessoas a conhecer melhor seus corpos e preferências.

Felicidade

Este mito sugere que a masturbação está relacionada à insatisfação sexual em relacionamentos. No entanto, isso não poderia estar mais longe da verdade. A masturbação não é um sinal de infelicidade em um relacionamento. Na verdade, explorar o próprio corpo pode enriquecer a vida sexual de um casal.

Um estudo da Universidade de Southampton descobriu que a masturbação mútua pode aumentar a satisfação sexual do casal.

Portanto, é importante separar os mitos infundados da realidade quando se trata de masturbação. Não há evidências que apoiem os mitos negativos associados a esse ato. A masturbação é uma parte normal e saudável da sexualidade humana, e não há motivo para sentir culpa ou preocupação em relação a ela. Em vez disso, é importante buscar informações precisas e baseadas em evidências para promover uma compreensão mais completa e positiva da masturbação e da sexualidade.