Corvos revelam inteligência e habilidade: usam estatística

Imagem:Jhon Cobb/Unsplash

Os corvídeos, que incluem corvos, gralhas, corvos e pegas, são pássaros conhecidos por sua astúcia e inteligência. Eles continuam a surpreender os cientistas, desafiando nossa compreensão da cognição e do raciocínio animal.

Pesquisas anteriores já haviam revelado algumas habilidades notáveis dessas aves, como o uso de ferramentas e até mesmo o reconhecimento do conceito de "zero" como uma quantidade.

No entanto, um estudo recente realizado pela Universidade de Tübingen, liderado por Melissa Johnson, trouxe à tona uma habilidade verdadeiramente surpreendente: a capacidade dos corvos de fazer inferências estatísticas.

A inferência estatística envolve o uso de informações limitadas para prever a probabilidade de eventos futuros, algo que costumava ser considerado exclusivo dos humanos que dominam a instrução verbal e o raciocínio matemático.

No entanto, pesquisas anteriores mostraram que até mesmo indivíduos pré-alfabetizados e primatas não humanos possuem algumas habilidades básicas nessa área.

Para compreender essa descoberta, é crucial conhecer dois conceitos estatísticos fundamentais: a frequência absoluta e a frequência relativa. A frequência absoluta representa o número de vezes que um valor específico ocorre em um conjunto de dados, enquanto a frequência relativa expressa a proporção de vezes que um resultado desejado é obtido em relação ao total de observações.

Ave mais inteligente do mundo? Veja no #vídeo o corvo que consegue operar "máquinas de venda". Posted by BBC News Brasil on Thursday, July 5, 2018

O estudo envolveu treinar corvos para associar probabilidades de recompensa a estímulos arbitrários. Quando confrontados com várias combinações de estímulos, os corvos demonstraram a capacidade de avaliar as probabilidades de recompensa associadas a cada estímulo com base em sua memória, usando esse conhecimento para maximizar suas recompensas.

Isso indica que os corvos não apenas se lembram das probabilidades, mas as aplicam eficazmente em suas decisões, revelando uma forma impressionante de inferência estatística.

Essa descoberta levanta questões intrigantes sobre o desenvolvimento dessa habilidade e seu propósito na vida das aves. Os corvídeos, com sua curiosidade e inteligência, desafiam nossas noções sobre a capacidade cognitiva dos animais. Esta pesquisa nos aproxima da compreensão da diversidade da inteligência no reino animal, mesmo em lugares inesperados.

Conforme o Muy Instersante, os corvídeos são uma fonte contínua de maravilhas e insights científicos, ilustrando que a inteligência assume várias formas no mundo natural.