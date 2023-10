Cachorros e gatos: a suposta rivalidade é real?

É praticamente uma lei universal: cães são inimigos naturais dos gatos. Essa suposição é algo tão aceita, que a maioria das pessoas nem considera o contrário. A suposta rivalidade entre as duas espécies está presente até mesmo em desenhos e filmes. Mas será que isso faz algum sentido?

Antes de entender se realmente existe um "ódio" natural dos cães pelos gatos, é importante conhecer um pouco do comportamento de cada um deles.

O primeiro ponto é que cães têm um passado evolutivo de caçador. Mesmo depois que os primeiros lobos começaram a ser domesticados, dando origem aos cachorros modernos, esse instinto não se perdeu e foi preservado até os dias atuais — inclusive nas menores raças ou nas mais amigáveis e tranquilas.

andrew-s-ouo1hbizWwo-unsplash

Diferenças

Quando um cão vê um animal com um comportamento imprevisível — o que é relativamente comum com gatos —, seu instinto de caçador pode fazer com que ele fique em alerta.

Outro ponto fundamental é a maneira como cada espécie se manifesta. Cães são bastante explícitos e latem ou abanam o rabo de maneira bastante eufórica para demonstrar afeto. Já os gatos costumam ser mais discretos com os movimentos das orelhas e da cauda. Essa diferença de comportamento pode causar mal-entendidos entre as duas espécies e fazer com que os cães ataquem os gatos eventualmente.

Mas o problema pode vir por parte dos felinos também. Gatos são animais bastante territorialistas e gostam de rotinas. Ter um animal diferente — seja um cachorro ou qualquer outro animal — pode fazer com que eles se estressem e até mesmo ataquem o invasor. Isso pode desencadear uma reação dos cães e criar um conflito entre as duas espécies.

Mas o mais importante é saber que isso pode acontecer com qualquer animal. Cães e gatos não são inimigos naturais e podem conviver muito bem juntos.

Existem inúmeros fatores que podem influenciar, direta ou indiretamente, no bom convívio entre cães e gatos. Raças de cães como golden retriever, labrador e poodle, por exemplo, são conhecidas por se darem bem com os felinos. Mas o mais importante é a maneira como eles são criados e, principalmente, apresentados uns aos outros.

Se o seu cão foi acostumado a não atacar outros animais na rua ou visitas na sua casa, há uma boa chance dele se dar bem desde o início com um novo gato. Mas é sempre importante lembrar que o animal que está há mais tempo pode se sentir enciumado. Por isso, o convívio deve iniciar de maneira gradual e sob supervisão.

Facilitando a integração

Reforço positivo é uma ferramenta importante para facilitar o contato, principalmente para os cães. Elogiar e dar petiscos sempre que eles demonstrarem um comportamento calmo e amigável pode ajudar o seu cachorro a aceitar o novo morador.

E nunca se esqueça que o seu cão estava ali antes. Mantenha as rotinas de passeio e brincadeiras. Isso fará com que ele não sinta que está perdendo espaço.

Olfato

E, finalmente, lembre-se que cães e gatos são ótimos farejadores. Eles conseguem se comunicar de maneira bastante eficiente através dos seus cheiros e isso pode ajudar nos primeiros contatos. Separar um cômodo da casa para o gato, fará com que ele rapidamente comece a se esfregar por tudo para deixar o seu cheiro.

glomad-marketing-6VQlKJp2vpo-unsplash

Você pode escolher um momento do dia para que o seu cachorro entre neste cômodo e o gato possa passear pelo resto da casa. Assim, quando eles forem ter o primeiro contato, não vão estranhar o cheiro um do outro e isso pode facilitar o início do relacionamento.

Se, mesmo assim, você perceber que o cão está agindo de forma agressiva em relação ao gato, é aconselhável procurar a ajuda de um treinador de animais profissional.

O mais importante é lembrar que a rivalidade entre cães e gatos não é exatamente natural. Ela pode existir, mas com paciência, treinamento e respeitando as necessidades individuais de cada animal, é possível promover uma convivência harmoniosa entre essas duas espécies tão diferentes, conclui o Mega Curioso.