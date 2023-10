Babá sofre ataque em roubo de BMW: "Paris em choque"

No coração de Paris, um ato de violência chocante deixou a cidade em estado de alarme. Três criminosos, disfarçados como motoristas de entrega, invadiram uma casa no 16º Arrondissement, deixando uma babá filipina em estado de choque e ferida. A invasão, capturada por câmeras de segurança, mostrou a babá sendo agredida brutalmente enquanto um dos assaltantes colocava uma arma em sua boca, diz o Mirror.

Após arrombarem a porta, os ladrões saquearam o apartamento, levando as chaves do BMW do proprietário, antes de fugirem do local do crime. A polícia, da Brigada Anticriminalidade, foi chamada para intervir, mas ao chegarem, foram atacados pelo próprio dono da casa, que os confundiram com os assaltantes, empunhando um martelo.

🔴 @Valeurs | Cette scène s'est déroulée aujourd'hui, vers 14H, rue Greuze, dans le 16e arrondissement de Paris. Trois individus ont forcé la porte d'un appartement, après que l'un d'eux s'est fait passer pour un coursier. A l'intérieur se trouvait un enfant et sa nourrice de… pic.twitter.com/gOJT8C86Ch — Amaury Bucco (@AmauryBucco) October 24, 2023

No mesmo dia, uma situação semelhante ocorreu, onde uma gangue de três criminosos invadiu outra residência. Durante o assalto, uma mulher foi ameaçada com uma arma, enquanto seu parceiro lutava bravamente para expulsar os invasores. Infelizmente, ele foi jogado na escada abaixo, sofrendo uma fratura no crânio e uma luxação no ombro, sendo tratado no hospital Bichat.

Esses incidentes recentes deixaram a população parisiense em estado de alerta, com preocupação crescente sobre a segurança nas residências da cidade. As autoridades estão intensificando seus esforços para capturar os responsáveis ​​por esses crimes e garantir a segurança dos cidadãos de Paris.