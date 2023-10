Origens da Bíblia: desvendando a seleção dos livros

A Bíblia, um dos livros mais vendidos e influentes da história, é uma coleção complexa de textos sagrados que servem de guia espiritual para milhões. No entanto, como exatamente foram escolhidos os livros que a compõem?

Diferentemente do que a narrativa popular, popularizada por Dan Brown em "O Código Da Vinci", sugere, a seleção dos livros da Bíblia não ocorreu em um único concílio, o de Niceia, em 325 d.C. Embora esse evento tenha desempenhado um papel importante, seu principal objetivo era estabelecer a doutrina e a crença cristãs, não determinar a composição da Bíblia.

A verdadeira história da Bíblia remonta a séculos antes de Niceia. Seus textos mais antigos datam do século II a.C., enquanto os mais recentes, incluídos no Novo Testamento, foram finalizados no século II d.C.

Esses textos não foram escritos de uma só vez; levaram anos, às vezes décadas, para serem concluídos. A seleção dos textos que fariam parte da Bíblia dependia de vários fatores, incluindo o conteúdo e a autenticidade.

A versão da Bíblia que conhecemos hoje começou a tomar forma por volta do século V, após diversos concílios e discussões ao longo dos séculos. No século XVI, o Concílio de Trento finalizou a lista de livros que compõem o cânon da Bíblia, uma lista amplamente reconhecida pelas denominações cristãs atuais.

É fundamental lembrar que, antes da invenção da imprensa, por volta de 1440, os livros eram copiados manualmente, tornando o processo de seleção dos textos bíblicos demorado. A disseminação mais rápida da palavra escrita após a invenção da imprensa facilitou o estabelecimento de uma versão padronizada da Bíblia, segundo o Mega Curioso.

No entanto, até hoje, existem variações na Bíblia, dependendo da denominação cristã. Além disso, diversos textos antigos que não foram incluídos na Bíblia permanecem preservados, como a Didaquê, o Apocalipse de Pedro e a Epístola de Barnabé, oferecendo informações valiosas sobre a história e a diversidade do cristianismo primitivo.

A Bíblia, como a conhecemos, é o resultado de séculos de discussões, seleções e evoluções. Sua história complexa reflete a riqueza da tradição religiosa e sua capacidade de se adaptar ao longo do tempo.