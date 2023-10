Estudo revela: cachorros preferem comida a brinquedos

Um novo estudo publicado na revista "Animals" traz à tona uma revelação surpreendente: a preferência dos cães por comida em vez de brinquedos. Pesquisadores da Universidade da Flórida (EUA) conduziram o estudo, que oferece uma perspectiva única sobre o comportamento canino.

A pesquisa envolveu a observação de dez cães de estimação recrutados nas proximidades da Universidade da Flórida. Cada cão teve a oportunidade de escolher seus brinquedos favoritos, como bolas, brinquedos com sino, ossos de plástico ou bichos de pelúcia, bem como suas guloseimas preferidas, como biscoitos, queijo, vegetais ou carnes.

mcdobbie-hu-cjNaoIqbWCI-unsplash

Imagem: McDobbie Hu/Unsplash

O experimento simulou uma situação de treinamento de cães, onde os animais deveriam realizar atividades para ganhar suas recompensas. Conforme a dificuldade das atividades aumentava, uma tendência clara emergiu.

Os pesquisadores ficaram surpresos ao notar que a maioria dos cães desistia mais cedo quando a recompensa era um brinquedo, em comparação com sua comida favorita.

Nicole Dorey, professora do departamento de Psicologia da Universidade da Flórida, comentou: "fiquei surpresa, mas ninguém havia analisado como os cães funcionam em termos de brinquedos e de comida".

chewy-OHlBjmimVO4-unsplash

Imagem: Chewy/Unsplash

Essa pesquisa se destacou, já que estudos anteriores indicavam que os cães poderiam preferir a atenção humana à comida. A preferência por brinquedos em vez de comida durante o treinamento é comum em muitos métodos de adestramento canino, especialmente para evitar a ingestão excessiva de calorias e tornar a experiência de treinamento mais agradável.

Dorey sugeriu que futuras pesquisas deveriam abordar não apenas a preferência entre comida e brinquedos, mas também a atenção humana, formando uma visão completa do que os cães mais valorizam durante o treinamento.

chewy-dOTIcvV1Ck4-unsplash-1

Imagem: Chewy/Unsplash

Para aqueles que desejam treinar seus cães sem que eles se tornem propensos à obesidade, o estudo destaca a importância de evitar que brinquedos compitam com comidas durante essa fase crítica. Essa abordagem pode ser particularmente útil para cães de busca e resgate, que frequentemente recebem brinquedos como reforço positivo desde tenra idade.

Segundo o Mega Curioso, embora o treinamento com comida possa ser eficaz, é crucial manter um equilíbrio para garantir que os cães permaneçam saudáveis e em forma. Evitar o excesso de calorias e manter a diversão no treinamento são metas essenciais para todos os donos de animais de estimação preocupados com o bem-estar de seus cães.