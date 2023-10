Estrela do rugby se despe nas arquibancadas após derrota na Copa do Mundo

A jornada da Irlanda na Copa do Mundo de Rugby pode ter chegado ao fim, mas a ex-estrela do rugby feminino irlandês, Anna Caplice, prometeu manter o espírito elevado, desfilando em trajes íntimos enquanto torcia nas arquibancadas, de acordo com o DailyStar.

A ex-jogadora do Harlequins marcou presença nas arquibancadas para testemunhar o confronto das quartas de final entre a Nova Zelândia e a Irlanda no Stade de France, em Paris. A Irlanda acabaria perdendo por 28-24, mas Caplice não deixou que o resultado decepcionante abalasse seu ânimo.

Mensagem

Em vez disso, ela recorreu ao Instagram para exibir sua musculatura, tendo tirado sua camiseta da Irlanda. Caplice revelou um conjunto de sutiã e calcinha rosa com imagens de abacaxis espalhados por eles.

A ala de 34 anos legendou a foto com: "a festa pode ter acabado? Mas nós aproveitamos ao máximo. Obrigada, Irlanda! Boa sorte a todas as equipes nas semifinais!".

E os fãs adoraram seu apoio ousado à sua equipe. Um seguidor respondeu: "Anna, por favor, nunca mude, isso é incrível", enquanto outro comentou: "por que você é minha pessoa favorita. Você arrasa, garota".

Outros mostraram apoio comentando: "adoramos isso" e "você é inspiração de outro nível".

Ativismo

Caplice atualmente joga pelo Stade Rochelais Women, localizado na costa oeste da França. Antes de se mudar para a França no início da temporada 2023-24, ela representou UL Bohemians, Richmond Women, Harlequins e Gloucester-Hartpury.

A jogadora nascida em Cork acumulou 14 caps pela Irlanda e é conhecida por ser uma ardente defensora do rugby feminino, além de denunciar o sexismo no esporte.

Este gesto ousado de Caplice não só mostrou seu apoio inabalável à equipe irlandesa, mas também trouxe à tona sua atitude positiva e determinação, que continua a inspirar fãs em todo o mundo.