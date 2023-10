Desaparecimento em massa: o mistério por trás da redução dos caranguejos no Alasca

Os caranguejos-da-neve (Chionoecetes opilio) são parte fundamental do ecossistema do mar de Bering, no norte do Oceano Pacífico, e desempenham um papel vital na economia da costa do Alasca. Por décadas, cientistas monitoraram de perto sua população. Entretanto, em 2020, devido à pandemia de coronavírus, a pesquisa foi suspensa. Quando as análises foram retomadas, em 2021, o resultado foi alarmante.

De acordo com o Mega Curioso, Cody Szuwalski, líder da equipe de pesquisa responsável por descobrir o que havia ocorrido com os caranguejos, expressou em uma entrevista à CNN que, naquele momento, havia a esperança de que os dados anteriores estivessem equivocados.

Infelizmente, os números de 2022 confirmaram os piores temores: estima-se que a população de caranguejos-da-neve tenha diminuído em cerca de 10 bilhões de indivíduos.

Finalmente, os cientistas identificaram a causa dessa drástica redução. Szuwalski, do National Oceanic and Atmospheric Administration, com sede em Seattle, e outros pesquisadores publicaram suas descobertas na revista "Science".

De acordo com o estudo, vários fatores contribuíram para esse extermínio em massa, mas o principal culpado foi o aumento da temperatura da água onde os caranguejos habitavam. Entre 2017 e 2018, a temperatura nas águas do norte do Pacífico bateu recordes, com uma elevação média de 0°C para 3°C.

Essa nova temperatura exigiu que os caranguejos consumissem o dobro de calorias para sobreviver. A necessidade de mais calorias afetou seu tamanho, levando os caranguejos a serem capturados consideravelmente menores do que no passado. Mesmo assim, esses indivíduos menores necessitavam de mais alimento para sobreviver.

A superpopulação resultante exacerbou problemas adicionais. A afluência de caranguejos atraiu predadores, em particular o bacalhau-do-pacífico (Gadus macrocephalus), e também incentivou comportamentos canibais, com os caranguejos maiores atacando os mais jovens. Adicionalmente, o aumento da pesca e a propagação de doenças contribuíram para a diminuição da população.

Os cientistas expressam preocupação quanto ao futuro do caranguejo-da-neve na costa do Alasca. Atualmente, a espécie sobrevive com números reduzidos e migrou mais ao norte, em busca de águas mais frias.

No artigo, os pesquisadores enfatizam a urgência de enfrentar os efeitos do aquecimento global. Em poucos anos, uma população praticamente desapareceu, abalando todo um ecossistema.

Além disso, os impactos sociais ainda não foram plenamente compreendidos. Os caranguejos-da-neve sustentavam a indústria pesqueira da região, que era essencialmente mantida por comunidades locais, movimentando cerca de US$ 150 milhões anualmente.

O colapso dessa espécie afetará tanto o ambiente quanto a economia local, exigindo ação imediata para reverter essa situação crítica.