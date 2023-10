Phil Morris descobriu um misterioso objeto metálico enquanto explorava a praia no extremo norte de Queensland, na Austrália, com seu detector de metais.

A bola misteriosa foi encontrado há várias semanas e deixou ele intrigado com sua origem, como detalhado pelo site Daily Star.

Morris disse: “Ao encontrar, percebi que o metal tinha estado exposto a temperaturas extremas em algum momento. Acredito que é altamente provável que esta bola de metal pesado tenha caído no oceano antes de finalmente chegar à costa.”

Desde então, ele classificou a descoberta como a mais “única” de suas quatro décadas explorando praias em todo o país em busca de objetos metálicos. Phil acrescentou: “Parecia que já tinha encontrado quase tudo o que poderia ser encontrado”.

As autoridades alertaram as pessoas para não se aproximarem do objeto, pois sua origem permanece desconhecida.

Alguns especulavam que se tratava de um artefato de origem extraterrestre, enquanto outros se questionavam se o dispositivo era de fabricação humana.

Bola misteriosa aparece em praia e homem que a encontrou diz que é de outro mundo por este motivo

Em outro caso, um cilindro de dois metros de altura e largura chegou à costa em julho, próximo à praia de Green Head. Desde então, a Agência Espacial Australiana analisou a descoberta e confirmou a origem “mais provável” do objeto.

Ainda de acordo com as informações, eles “determinaram que o objeto é provavelmente um invólucro sólido de motor de foguete”. Agora acredita-se que o item tenha se desprendido de um foguete indiano do modelo LVM3-M4.

Com informações do site Daily Star