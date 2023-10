Solidariedade em ação: Uber Rosa leva mulheres carentes para fazer exames de graça

No mês da campanha de combate e tratamento ao câncer de mama, o Uber cor-de-rosa circula pelas ruas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, transportando de graça as mulheres em situação de vulnerabilidade para poderem fazer exames preventivos. A cor escolhida é uma homenagem ao Outubro Rosa.

A ideia é do servidor público Kaká D’Avila, que tem se preocupado com o aumento dos casos de câncer de mama e as dificuldades das mulheres carentes em fazer os exames. Criativo e determinado a melhorar a vida dos vulneráveis, criou também o Varal do Desempregado, com ofertas de emprego e roupas, no centro de Porto Alegre, e comemorou o aniversário com sem-teto, em fevereiro.

A proposta é incentivar as mulheres fazerem os exames que podem prevenir a doença que afeta 66 a cada 100 mil jovens e adultas no país. O veículo oferece, também de graça, água, balinha, lanche, absorvente e até roupas e calçados para as mulheres.

Nas redes sociais, ele disse que é fundamental que as mulheres se sintam amparadas no momento em que se preparam para os exames e, quem sabe, até para o diagnóstico.

“Criei o Uber Rosa em homenagem ao mês do Outubro Rosa. É um Uber só para elas. Levo mulheres em vulnerabilidade social, que moram em comunidades carentes, para fazerem seus exames”, reforçou.

Animado, Kaká disse que as mulheres encontram conforto no carro: “Tem um lanchinho, cafezinho, dicas de prevenção ao câncer de mama e até absorvente cortesia! Tudo de graça. É sobre salvar vidas”.

Reações nas redes sociais

A iniciativa viralizou nas redes sociais e os internautas aplaudiram o Uber Rosa.

“Por mais homens como empatia como você”, afirmou uma seguidora.

Outra acrescentou que: “Incrível. Vai ajudar muitas mulheres que não tem condições de ir fazer seus exames”.

O câncer de mama é o tipo que mais atinge as mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos, segundo o Ministério da Saúde.

Para o Brasil, foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama em 2023, com um risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres.

Exames preventivos

As estatísticas mostram que as mulheres acima dos 35 anos têm mais risco de desenvolver o câncer de mama.

É importante tomar cuidados especiais, fazendo, a partir dessa idade, o exame clínico das mamas e a mamografia, uma vez por ano.

O exame clínico é feito pelo médico mastologista ou enfermeiro treinado no consultório.

A mamografia é uma espécie de Raio-x da mama em clínica especializada com aparelhos específicos.

